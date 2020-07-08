Жара спадает: в Краснодарском крае ждут ливней и гроз

В Краснодаре и в целом на Кубани уже несколько недель держится изнурительная жара. В краевом центре аномальных температур не выдерживают электросети, жители по два дня сидят без света из-за аварий. На улицах народ ищет прохладные места, в которых можно спрятаться от знойного солнца. А синоптики не дают утешительных прогнозов – такая погода будет все лето.

Единственное, немного сбивать температуру воздуха будет периодически приходящий холодный фронт.

- Июль в этом году на Кубани самый теплый месяц, но август от него отличаться не будет. 8-9 июля по краю ожидаются дожди. Если сейчас температура воздуха в регионе достигает 37-40 градусов, то после осадков снизится до 33. Но это всего лишь на пару дней, затем снова цифры поползут вверх, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» временно исполняющий обязанности начальника Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский.

По данным Гидрометцентра России, 8 и 9 июля в Краснодарском крае и Адыгее ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер может достигать 15-20 метров в секунду, а на черноморском побережье – 22.

Метеорологи отмечают, что в Краснодаре и крае градусники термометров покажут ниже 30 только ближе к осени.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха взят в Сочи. На курорте зарегистрировали 33,9 градуса. Предыдущий максимум был 119 лет назад - тогда было всего 31 градус. А вот в Армавире 7 июля воздух прогрелся аж до 40,7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Юбилейном - под 40, в парке «Краснодар» - 28: найдены самые жаркие и прохладные места города

Мы решили узнать, где в кубанской столице невыносимо находиться, а где с комфортом можно перенести зной (читайте далее)

В Краснодарском крае адская жара: советы врачей, как спастись от зноя

Если первая половина июня выдалась, мягко скажем, прохладной и дождливой, то последние дни месяца начали испытывать жителей Кубани на прочность. Те, кто уже изнывает от жарких деньков, готовьтесь - это не предел (читайте далее)