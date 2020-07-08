2020-07-08T16:37:11+03:00
Происшествия

На Геленджик обрушился ливень: людей на улицах сносит потоками воды

Дождь шел час , улицы курорта превратились в реки [видео]
Варвара ДЫМ
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В Геленджике поток воды сносит людейВ Геленджике поток воды сносит людей
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На Геленджик 8 июля 2020 года обрушился мощный ливень. Дождь лил примерно час, все это время гремел гром и сверкали молнии. Улицы курорта моментально превратились в реки. На Платановой аллее людей сносило с ног мощным потоком воды.

Одну женщину смыло, к ней на помощь кинулись крепкие мужики. Но они с большим трудом подняли даму.

- Офигеть, ливняка, - снимали на камеру другие туристы. – Какой кошмар, вот мы попали! Сильные потоки воды в это время неслись в море по Платановой аллеи. Кстати, о непогоде синоптики предупреждали заранее. Еще в конце июня они составили прогноз на июль, в котором говорилось о том, что Краснодарский край ждут смерчи и ливни.

Сегодня в Геленджике прошел сильнейший ливень.

В Геленджике мужчина проплыл на спине по улице.

А тем временем в Краснодаре улицы тоже превратились в реки.

В Краснодаре сильный ливень днем 8 июля подтопил улицы и парализовал движение общественного транспорта. Затопленными остались трамвайные линии на улицах Садовой и Коммунаров, где образовалось скопление составов.

- Движение будет восстановлено, как только вода уйдет с автомагистралей и трамвайных путей, - сообщают в МУП КТТУ (продолжение)

Убегающие от смерчей туристы попали на видео Из-за сильной жары в Краснодарском крае образовались смерчи в море. Об этом синоптики предупреждали заранее. И 8 июля 2020 года на вихри появились на популярных российских курортах – в Геленджике и станице Голубицкой. В Голубицкой пока одни снимали на видео, как смерч «гуляет» по Азовскому морю, туристы, находящиеся на берегу, спешно покидали пляж (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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