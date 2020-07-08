2020-07-08T19:37:55+03:00
Происшествия

Улица Московская в Краснодаре снова превратилась в море

Музыкальный микрорайон похож на эпицентр стихийного бедствия [фото, видео]
Артём ГНАТЕНКОМирослава ЧЕРНАЯ
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Люди с трудом идут затопленным улицам.Люди с трудом идут затопленным улицам.Фото: Артём ГНАТЕНКО
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- Из-за сильного ливня в Краснодаре подтоплен ряд улиц, при этом на улице Московской так и не появилось исчезнувшее ранее «море», - отрапортовали в мэрии.

В этот момент у жителей Музыкального микрорайона задергался глаз.

Московская подтоплена основательно. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Московская подтоплена основательно.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Несколько раз в год после сильных ливней улицы, названные в честь великих композиторов, уходят под воду. Появление насосной станции проблему решило, но, как оказалось временно - на два года. Очередной ливень это доказал.

Улица Московская после ливня.Артём ГНАТЕНКО

Лить дождь в Музыкальном начал в час дня. Сначала появлялись глубокие лужи, а еще через время асфальт скрылся под толщей мутной воды. Московская подтоплена основательно. А вот на пересечении с Гомельской, где самая глубокая точка, чувствуется характерный запах канализации. Так что жильцы ближайших многоэтажек насладиться долгожданной прохладой не смогли - окна плотно закрыты.

Море на улице Московской после ливня.Артём ГНАТЕНКО

Лодок и водных мотоциклов, которые обычно выплывают на Московскую после ненастья, в этот раз не было. То ли хозяева отдыхают на побережье, то ли ждут, когда уровень воды поднимется.

Почти все остановки пусты - водители маршруток едут без остановок. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Почти все остановки пусты - водители маршруток едут без остановок.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Маршрутчики едут осторожно - любое резкое движение и вода заливает салон. На остановках почти никто не тормозит - лишь единицы водителей открывают двери в «море».

Ливень в Музыкальном - повод записать собственный репортаж с места. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Ливень в Музыкальном - повод записать собственный репортаж с места.Фото: Артём ГНАТЕНКО

- Как же мне уехать отсюда?! Или вплавь предлагаете добираться? - нервно кричит вслед очередному уезжающему автобусу.

На другой остановке мужчина ждет транспорт, стоя на скамейке. Прибой в здешних местах довольно сильный, только в отличие от побережья, приносит не медуз, а всякий хлам, который может и поранить.

Лишь единицы водителей останавливаются, чтобы подобрать пассажиров. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Лишь единицы водителей останавливаются, чтобы подобрать пассажиров.Фото: Артём ГНАТЕНКО

А вот водители легковушек оказались менее смелыми - ехать наугад рискнули не многие. Те же, кто все-таки нажал на газ, зачастую глохли в неравном бою со стихией. Теперь автовладельцы кусают локти и ждут эвакуаторщиков. Все машины везут на СТО.

Смельчаки, рискнувшие поехать наугад, теперь толкают машину. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Смельчаки, рискнувшие поехать наугад, теперь толкают машину.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Стоит сказать, непогода в Музыкальном бушует до сих пор. Когда природа сжалится над жителями микрорайона, пока не ясно.

Машины едут со скоростью 15 километров в час - боятся попасть в водный плен. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Машины едут со скоростью 15 километров в час - боятся попасть в водный плен.Фото: Артём ГНАТЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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