Погода в Краснодарском крае 10-14 июля 2020: в регион вернется 35-градусная жара, а затем польют дожди

Циклон, пришедший в регион, принес долгожданное облегчение жителям Краснодарского края. После температурных рекордов (в кубанской столице не было так жарко 60 лет), наконец, удалось вздохнуть. Ливни с грозами резко понизили отметки до 20 градусов. Правда, когда грозовой фронт ушел, воздух стал прогреваться до +27.

- Но такая погода продержится всего пару дней, затем снова цифры поползут вверх. Уже в выходные жара вернется, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. руководителя Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский.

В кубанской столице 11 июля воздух прогреется до 34 градусов тепла, а уже 12-го числа столбики термометров покажут +36. Чуть ниже отметки будут на побережье. В Анапе и Геленджике 33 градуса, но по ощущениям – перенести духоту удастся с трудом.

Лишь в Сочи температурные отметки все выходные не будут подниматься выше 28 градусов. Кстати, уже 12 июля на курорте начнут лить дожди. А с начала следующей недели ливни пойдут во всей территории края. Грозы прогнозируют как на побережье, так и в центральной части региона. Непогода, по прогнозам метеорологов, будет бушевать до среды. А затем вновь станет душно.

Словом, весь июль ожидается знойным, но август от него отличаться не будет. Согласно долгосрочному прогнозу, изнывать от жары жители Кубани будут еще сильнее. Столбики термометров почти весь месяц будут держаться на отметке в 40 градусов.

НА ЗАМЕТКУ

Закружилась голова? Дышите глубже!

Признаки теплового удара: головокружение, вялость, учащение пульса и дыхания, обильное потоотделение.

Расслабиться и прийти в себя поможет простая дыхательная гимнастика.

- Сначала медленный и глубокий вздох. Перед выдохом на 2 - 3 секунды задержите дыхание.

- Ни в коем случае не дышите часто мелкими вздохами и не задерживайте на долго дыхание - так только усилится кислородное голодание.