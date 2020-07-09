2020-07-09T16:19:11+03:00
Происшествия

В Армавире вторые сутки разыскивают 14-летнюю девочку, которую унесло течением реки

Из-за ливня поиски спасателей усложнились
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Службы спасения ведут поиски с раннего утра и до глубокой ночи.Службы спасения ведут поиски с раннего утра и до глубокой ночи.
Изменить размер текста:

В Армавире ищут школьницу Викторию Недялко. О ее местонахождении ничего неизвестно вот уже вторые сутки. Тревогу забили родные девочки. По их словам, она пошла гулять с друзьями. Из-за жары ребятня решила немного освежиться и отправилась купаться в реке Кубань в районе Старой станицы.

О том, что произошло дальше, пока не ясно. Но девочка из водоема не вышла. По предварительным данным, она могла не справиться с течением реки, которое на этом участке достаточно сильное.

- Около 17:00 7 июля нам поступило сообщение о том, что подросток пропал. На место выехали наши спасатели, которые тут же приступили к поискам, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе спасения» Армавира.

Всех, кто видел девочку, просят откликнуться. Фото: instagram.com/armvest.ru

Всех, кто видел девочку, просят откликнуться. Фото: instagram.com/armvest.ru

Спасатели прочесывают берег, ищут девочку и в воде. Работы начинаются ранним утром и заканчиваются лишь глубокой ночью. Известно, что уже обследованы берега реки Кубань с обеих сторон на протяжении более 7 километров.

- На данный момент от нашей службы на месте задействованы восемь человек и один катамаран, - добавляют «КП» - Кубань» в армавирской «Службе спасения». - Обследуются левая и правая сторона реки Кубань, ищем на всей территории в границах муниципалитета. Конечно, прошедший вчера ливень усложнил поиски. Река поднялась на 30-40 сантиметров. Тем не менее работы не прекратятся, пока девочку не найдут.

Течение могло далеко унести подростка, поэтому помогают в поисках и спасатели в Новокубанске. Они также обследуют реку Кубань. Пока ребенок не найден.

Поисками пропавшей также занимаются полицейские и сотрудники МЧС. Своими силами пытаются разыскать девушку и родные.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кубань поднялась на 7 мест в национальном рейтинге инвестклимата
В пожаре в Кореновске пострадал человек
В Краснодаре построен каркас здания нового корпуса краевой детской больницы
В Краснодаре председатель гордумы Вера Галушко заболела коронавирусом
В Сочи определены границы дома-музея писателя Николая Островского
«Прехорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео
На Кубани пятеро больных туберкулезом принудительно госпитализированы
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
В Сочи для модернизации системы водоснабжения необходимо порядка 100 млрд рублей
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
В аэропорту Краснодара таможенники нашли у семейной пары почти полкило золота на 1,6 миллиона рублей
Вениамин Кондратьев вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов за июнь
В Сочи ураганом сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
В центре Сочи отремонтировали старые теннисные корты
Житель Кропоткина отправился на шоппинг с найденной чужой банковской карточкой
На Кубани женщина зарезала собутыльника в ответ на удар по лицу
Пограничники на Кубани задержали троих браконьеров с 600 особями пойманной рыбы
В Краснодаре командира части оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за взятку
В ДК станицы Кущевской обновили концертный зал