В Армавире вторые сутки разыскивают 14-летнюю девочку, которую унесло течением реки

В Армавире ищут школьницу Викторию Недялко. О ее местонахождении ничего неизвестно вот уже вторые сутки. Тревогу забили родные девочки. По их словам, она пошла гулять с друзьями. Из-за жары ребятня решила немного освежиться и отправилась купаться в реке Кубань в районе Старой станицы.

О том, что произошло дальше, пока не ясно. Но девочка из водоема не вышла. По предварительным данным, она могла не справиться с течением реки, которое на этом участке достаточно сильное.

- Около 17:00 7 июля нам поступило сообщение о том, что подросток пропал. На место выехали наши спасатели, которые тут же приступили к поискам, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе спасения» Армавира.

Всех, кто видел девочку, просят откликнуться. Фото: instagram.com/armvest.ru

Спасатели прочесывают берег, ищут девочку и в воде. Работы начинаются ранним утром и заканчиваются лишь глубокой ночью. Известно, что уже обследованы берега реки Кубань с обеих сторон на протяжении более 7 километров.

- На данный момент от нашей службы на месте задействованы восемь человек и один катамаран, - добавляют «КП» - Кубань» в армавирской «Службе спасения». - Обследуются левая и правая сторона реки Кубань, ищем на всей территории в границах муниципалитета. Конечно, прошедший вчера ливень усложнил поиски. Река поднялась на 30-40 сантиметров. Тем не менее работы не прекратятся, пока девочку не найдут.

Течение могло далеко унести подростка, поэтому помогают в поисках и спасатели в Новокубанске. Они также обследуют реку Кубань. Пока ребенок не найден.

Поисками пропавшей также занимаются полицейские и сотрудники МЧС. Своими силами пытаются разыскать девушку и родные.

«Комсомолка» следит за развитием событий.