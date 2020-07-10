ФК «Краснодар» оказался самым прибыльным клубом России

Российский футбольный союз обнародовал финансовые показатели клубов первого дивизиона и премьер-лиги за 2019 -й год. Требование публиковать такую информацию выдвинули в UEFA, где борются за идею финансового fair-play.

— Публикация финансовой информации позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение, перспективы развития на основании строгих данных отчетности, — считают и в РФС.

ФК «Краснодар»

Финансовые показатели «Краснодара» оказались впечатляющими. Клуб Сергея Галицкого оказался самым прибыльным в России, он вышел в плюс на 1,232 млрд рублей. При этом «Краснодар» больше остальных вкладывает в развитие молодежного футбола, а именно 827 млн рублей. Это больше, чем «Зенит» и ЦСКА вместе взятые.

Финансовые показатели ФК Краснодар за 2019 год

Клуб остался в прибыли несмотря на то, что на трансферах потерял 1,163 млрд. Но доходы (6,64 млрд) в клубе бизнесмена Галицкого превышают расходы.

ФК «Сочи»

Клуб, который только недавно появился на футбольной карте, тоже впечатляет своими финансовыми показателями. Делами в нем ведает бизнесмен Борис Ротенберг.

По итогам 2019 года «Сочи» показал чистые убытки в размере 1,54 млрд рублей. Доходы же составили всего 648 млн рублей, что не перекрыло и расходы на покупку игроков – они составили 1,1 млрд рублей.

Финансовые показатели ФК Сочи за 2019 год

В дни матчей «Сочи» заработал 63 млн рублей, при этом на недвижимость и спортивные объекты потратил 70,7 млн. На развитие молодежного футбола у клуба ушло 14,6 млн рублей.

«Сочи» имеет большие шансы улучшить свои показатели, ведь пока даже на белоснежной форме команды нет ни одного спонсора. И в этом плане южане уникальны.

Лидеры по расходам российского футбола в 2019 году:

1. «Зенит» - 14,853 млрд

2. «Локомотив» - 8,793 млрд

3. «Спартак» - 6,696 млрд

4. ЦСКА – 4,487 млрд

5. «Краснодар» - 4,392 млрд

6. «Рубин» - 4,114 млрд

7. «Динамо» - 3,275 млрд