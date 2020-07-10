2020-07-10T09:04:57+03:00
Политика

Кандидаты в губернаторы Краснодарского края на выборах 13 сентября 2020: на пост выдвинулись шесть человек

Среди них и действующий глава Кубани Вениамин Кондратьев
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Выборы губернатора Краснодарского края состоятся 13 сентября 2020 годаВыборы губернатора Краснодарского края состоятся 13 сентября 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов в губернаторы Краснодарского края. Выборы главы Краснодарского края состоятся 13 сентября. В борьбу за высокий пост вступили шесть претендентов.

Денис Деулин

Денис Деулин

Партия Социальной защиты выдвинула 27-летнего Дениса Деулина. Он родился в Ивановской области, окончил профессиональный лицей в городе Шуя. Работает гендиректором строительной компании «Бастион» и живет в поселке Октябрьском Горячего Ключа. Для него это далеко не первая избирательная кампания, Денис Деулин выдвигался в депутаты в разных регионах с 2015 года.

Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

«Единая Россия» выдвинула своим кандидатом действующего главу региона 49-летнего Вениамина Кондратьева. Он руководит Краснодарским краем с 22 апреля 2015 года, сначала в качестве врио, а после выборов 13 сентября как избранный губернатор, набрав убедительные 83,64% голосов.

Олег Лугин

Олег Лугин

«Партия роста» тоже определилась со своим кандидатом. Им стал 61-летний Олег Лугин. Он окончил Кубанский аграрный госуниверситет, возглавляет управляющую компанию «УК Сервис-Сити» и живет в городе Крымске.

Александр Сафронов

Александр Сафронов

Александр Сафронов представляет КПРФ. Ему 35 лет, он окончил Кубанский государственный аграрный университет и работает секретарем краевого отделения партии. Живет в Краснодаре.

Иван Тутушкин

Иван Тутушкин

За губернаторский пост от ЛДПР поборется 43-летний депутат краевого ЗСК Иван Тутушкин. Он родился в Туапсе, окончил Новочеркасский государственный технический университет. В ЗСК занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.

Денис Хмелевской

Денис Хмелевской

«Справедливая Россия» делает ставку на 38-летнего депутата ЗСК Дениса Хмелевского. Он родился в Курске, окончил Курский государственный университет, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Живет в станице Владимирской Лабинского района и является секретарем комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений.

Не факт, что все эти фамилии избиратели Краснодарского края увидят в бюллетенях. Чтобы получить удостоверения кандидатов, им необходимо собрать пакет документов для регистрации в срок до 18 часов 29 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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