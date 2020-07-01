Григорий Усенко: Краснодар на глазах превратился в европейский город

Они рассказали про то, как Краснодар становится центром подготовки спортсменов в новых олимпийских дисциплинах – скейтбординге и BMX.

Григорий Усенко и Рунар Халиуллин: Краснодар на глазах превратился в европейский город 00:00 00:00

Нина Шилоносова:

- Как давно вы осели в Краснодаре?

Григорий Усенко:

- Первый раз я очутился в Краснодаре 14 лет назад. Приехал сюда из Москвы и мне понравился город. Так что уже через четыре года после первого визита переехал сюда. И сразу же у меня была цель - развитие и популяризация экстремальных видов спорта. А тут и команда душевная подобралась, с которой чувствовалась и по сей день чувствуется, опора в плече.

Рунар Халиуллин:

- А я приехал на всё готовенькое. Был проездом в Краснодаре, когда ехал в Сочи, остался тут на несколько дней и мне понравилось. Потом приезжал ещё несколько раз на какое-то время, месяц или полтора, также проездом на море. Начал знакомиться с людьми. Стало интересно, появилось понимание того, что здесь очень развито экстремальное движение, в котором я пару десятков лет нахожусь, и решил переехать сюда из серого Петербурга.

Дмитрий Михеев:

- Петербург и Москва. А вы «кубанскую мову» уже понимаете, какие местные словечки выучили?

Григорий Усенко: - Не особо, знаете. Я думаю, они такие же, как и в Москве.

Рунар Халиуллин: - Я периодически что-то слышу.

Нина Шилоносова: - Ну, в Москве баклажаны «синенькими» не называют.

А как вы себя называете в вашей среде? У вас там много синонимов. Я слышала «каталы», «райдеры», «доскеры».

Рунар Халиуллин:

- Ну, нет. Есть роллеры, скейтбордисты. Но общее название для всех дисциплин экстремальных – это райдеры.

Дмитрий Михеев:

- Мы взяли набор из ваших особых слов, и пожалуйста, переведите: «Буржуй досочник- локал приехал на спот, надел хоперы и покатил, но пытаясь сделать трёху, убрался и заработал асфальтовую болезнь».

Григорий Усенко:

- Ну, я всё понял (смеется)

Нина Шилоносова:

- И еще «Нубы поржали»?

Григорий Усенко:

- Можно просто частями разбить?

Нина Шилоносова:

- Буржуй, досочник, локал – это что значит?

Григорий Усенко:

- «Буржуй» – это иностранец, «досочник» – скейтбордист, «локал» - местный, спот – это точка, место для катания.

Нина Шилоносова:

- Что такое хоперы?

Рунар Халиуллин:

- Хоперы... на самом деле я даже такого не слышал.

Григорий Усенко:

- Хотя может хопперы – это прыгуны. Может быть. Bunny Hop - есть такой трюк.

Нина Шилоносова:

- Что такое «сделать трёху»?

Рунар Халиуллин:

- Трёха – это один из самых красивых трюков с переворотом доски на скейтборде. Когда доска делает 360 градусов под ногами в двух плоскостях.

Нина Шилоносова:

- А «убрался и заработал асфальтовую болезнь»?

Рунар Халиуллин:

- Ну, «убрался» – это упал, а «асфальтовая болезнь» – это синяки, ссадины и прочее.

Нина Шилоносова:

- Кто такие «нубы»?

Рунар Халиуллин:

- Это новички.

Дмитрий Михеев:

- Вы из таких продвинутых городов, как Москва и Петербург, когда сюда перебрались на ПМЖ, были ли какие-нибудь трудности? Как вас встретил Краснодар и как вы сейчас воспринимаете город спустя уже много лет?

Григорий Усенко:

- Я приезжал в Краснодар тогда, когда в Москве субкультуры развивались и были известны только местному населению: роллеры, хип-хоп, брейкданс… Когда я приехал в краевую столицу, то было всего меньше, чуть ли не в единичном масштабе. Плюс все дороги разбиты, никаких торговых центров. Всё немного в таком упадочном состоянии. И это было 14 лет назад. И поначалу было немного не по себе. А сейчас Краснодар – это полноценный европейский город, со своими уникальными достопримечательностями, приятными местами. И видно, что это развитие не останавливается. Да и в принципе, меня этот город полноценно устраивает тем, что его масштаб невелик и за день можно успеть много дел сделать. И в этом городе абсолютно всё, что есть и в Питере, и в Москве. Даже больше, потому что тут больше солнца.

Нина Шилоносова:

- Рунар, согласен?

Рунар Халиуллин:

- Да, я согласен. Несмотря на то, что больший отрезок жизни я прожил в Москве и Питере…

Нина Шилоносова:

- Хотя вы из Казани

Рунар Халиуллин:

- Да, я из Казани. Но в Москве есть такое правило: одно дело в день. То есть, больше дел ты не успеваешь.

Нина Шилоносова:

- У нас местные тоже так считают. Вы успевали здесь больше?

Рунар Халиуллин:

- Да здесь можно успеть больше. Действительно.

Дмитрий Михеев:

- Мы посмотрели фильм про 10-летие вашей ассоциации XSA

Нина Шилоносова:

- В фильме история о том, как молодой пластический хирург, выпускник Краснодарского медицинского института Константин Таранов вдруг ввязался в историю со скейтбордингом.

Дмитрий Михеев:

- Да, были поражены, тем, что увидели. И соответственно наш вопрос: как вообще родилась идея этого фильма? И коротко - концепт?

Нина Шилоносова:

- Про саму ассоциацию, про Костю Таранова, как всё это родилось? Я ещё обратила внимание, что вы часто говорите «семья XSA» – меня это очень тронуло, потому что это не только группа компаний, а вот, на самом деле, такое дружество и братство…

Григорий Усенко:

- У нас за пять лет совместной жизни всей команды, т.е. у нас был и есть дом, у него всегда были открыты двери. И так сложилось, что большую часть жизни команды мы жили все вместе, поэтому это и есть семья. И мои родители приезжали знакомиться, и смотреть на Краснодар. Так же и у других ребят. Поэтому – семья. А что на счет фильма – все понимали, что история уникальная, что мы не намерены сдаваться, мы, можно сказать, призваны для того, чтобы развивать и популяризировать экшн-спорт. И каждый отдаем всего себя. И это взгляд нашего знакомого со стороны, который оканчивал режиссерский институт, он решил взять тему дипломной работы - это создание фильма про XSA.

Нина Шилоносова:

- Константин Таранов начал строить по просьбе кого-то скейт-парк небольшой в Сочи, и его кинули просто. Но после этого он не сдался и сформировал ассоциацию экстремальных видов спорта, в которую стали приезжать ребята со всей страны. И это стало делом жизни, стало бизнесом.

Дмитрий Михеев:

- А как вы считаете, если бы не было этого прецедента, появилась бы ассоциация?

Григорий Усенко:

- Думаю, что нет.

Рунар Халиуллин:

- Это явилось толчком.

Нина Шилоносова:

- Ну, вообще я восхищаюсь такими людьми!

Рунар Халиуллин:

- Может ассоциация и существовала бы, но в другом составе и в другом виде.

Нина Шилоносова:

- В общем, сумасшедшие вы ребята! Как мне показалось, и вся команда такая.

Дмитрий Михеев:

- 115 лет назад - в июле 1905 года - «Кубанские областные ведомости» сообщали: «С некоторых пор по городским улицам открылось движение на автомобилях, не имеющее никакого успеха у публики. Объясняется это отчасти тем обстоятельством, что движение происходит неправильно и носит какой-то случайный характер. А также и потому, что о движении автомобилей не осведомлена публика…». Исторический факт.

Нина Шилоносова:

- Вот нам показалось, что о вашей деятельности краснодарская публика тоже не очень осведомлена, при том, что у вас очень много профессиональных достижений в Ассоциации.

Григорий Усенко: - Сейчас осведомим.

Рунар Халиуллин:

- Это немного узкое направление. Но, те, кто занимается экстремальными видами спорта, знают о нас по всей России и в некоторых частях мира. А широкой публике только недавно пришло понимание, что это тоже спорт, например, скейтбординг и BMX вошли в программу Олимпийских игр. До этого было некое дворовое увлечение, и оно ассоциировалось с некоторым любительством. Сейчас все больше людей узнают об этом. Могу сказать, что 21 июня был международный день скейтбординга, официальный праздник во всем мире. И вот более 200 человек собрались и проехали по городу. И на этот праздник о нас писали в различных новостях. Многие считают, что мы якобы нарушаем правила дорожного движения. Честно сказать, я был удивлен количеством участников этого мероприятия. Приятно удивлен.

Нина Шилоносова:

- Я, например, совсем недавно узнала, что у нас года два или три назад создалась Всероссийская федерация скейтбординга. То есть существует специальная спортивная организация.

Рунар Халиуллин:

- Да. Это тоже всё последствия «олимпийского спорта» .

Нина Шилоносова:

- А вы готовитесь к олимпийским играм? Или у вас нет шансов?

Рунар Халиуллин:

- Мы готовим к этому людей. И создаем условия для тренировок.

Нина Шилоносова:

- Вот расскажите, что собой представляет XSA?

Григорий Усенко:

- Это команда, которая дает возможность стать на олимпийский пьедестал россиянам и всем, кто тренируется, и у кого не было раньше возможностей. Мы всей командой работаем над тем, чтобы были эти возможности, и условия не хуже, чем в той же Европе или Америке. Потому что мы являемся первым или вторым поколением катающихся, и мы столкнулись с проблемой нехватки спотов. На наших глазах происходит то, что мы видим - новое поколение врывается, у них прогресс. Хотя я сам не верил, что это произойдет на моих глазах, что мы сможем преодолеть планку уровня Америки и Европы.

Нина Шилоносова:

- Которые уже лет 60 занимаются?

Григорий Усенко:

- Да. Мы видим, как наши ребята становятся на пьедестал на этапах Кубка мира, входят в десятку лучших, и будут участвовать в Олимпийских играх. И наша команда внесла в это свой вклад.

Нина Шилоносова:

- Гриша, это очень красиво звучит, но можно поконкретнее: как краснодарская фирма участвует в подготовке спортсменов для всей России? Что вы делаете?

Григорий Усенко:

- Сейчас мы строим объект… Можно говорить, где?

Рунар Халиуллин:

- Нет, говорить пока не стоит, я думаю.

Григорий Усенко:

- В Краснодаре. Объект олимпийского масштаба, такого больше нет на территории Краснодарского края, точно. Он будет реализован где-то через месяц-полтора.

Нина Шилоносова:

- Какой площадью?

Рунар Халиуллин:

- 1200 квадратных метров.

Григорий Усенко:

- Такого город ещё не видел. Там будет всё необходимое для олимпийской дисциплины – скейтборд. И мы это делаем сами, с поддержкой города.

Дмитрий Михеев:

- Как власти относятся к экстрим-паркам, и какая конкретно поддержка у вас уже есть?

Рунар Халиуллин:

- Всё больше они понимают, что это необходимо, потому, что если мы опять говорим об опыте Москвы, то там уже ни один парк культуры и отдыха не обходится без скейтпарка. В каждом каком-то социальном объекте есть скейтпарк. Есть такие парки в жилых комплексах, в торговых центрах, на набережных, даже под мостом есть.

Нина Шилоносова:

- Я, кстати, где-то читала, что вы участвовали в строительстве скейтпарков в торговом центре в Самаре?

Григорий Усенко:

- Да, это мы как раз попали под карантин во время стройки и, соответственно, у нас приехал весь необходимый материал туда. Мы там закрылись и начали реализовывать новый спортобъект.

Дмитрий Михеев:

- Закрылись, было время. Скажите, в Казани, когда открывался огромный парк, буквально недавно, вы принимали какое-то участие в этом?

Григорий Усенко:

- Мы приезжали на защиту этого объекта.

Нина Шилоносова:

- Тестировали?

Григорий Усенко: - Нет. Еще не было построено. Мы предложили свою концепцию постройки. И большую часть мыслей, которая была нами предложена, реализовала другая компания. Мы знаем этих ребят, проект сделан хорошо. Слава богу, что появляются достойного уровня площадки. Потому что знаете, как бывает, появляется человек, который всю жизнь турники ставил…

Нина Шилоносова:

- Workout- площадки…

Григорий Усенко:

- Я ничего не имею против турников, workout. Просто каждый должен заниматься своим делом, тем, что умеет. И строят фигуры какие-то гастарбайтеры, которые никогда на них не катались! И получается, что, например, в каком-нибудь зимнем регионе сделают парк полностью из железа, соответственно, он скользкий, травмоопасный, радиуса неправильные, высоты неправильные, спуски неправильные. И когда вот так вот получается – это кошмар.

Рунар Халиуллин:

- Да, строительство скейтпарков – это очень специфическое направление. Большая часть нашей команды катается.

Нина Шилоносова:

- Вот я поразилась, что вы всё делаете сами, по сути.

Рунар Халиуллин:

- Да, и за счет этого парки получаются классными. То есть, даже имея все необходимые чертежи, просто сторонняя компания не сможет реализовать качественно скейтпарк.

Нина Шилоносова:

- Даже не понимая в этом, поглядишь, какие делаются трюки, ты понимаешь: сантиметр неправильный и геометрия нарушается и обеспечены травмы, если ни что-нибудь похуже.

Рунар Халиуллин:

- Да, всё верно. Это годами выверенные радиуса и вылеты.

Нина Шилоносова:

- Вы сами и плотники, и столяры, и маляры, и уборщики - делаете всё, что нужно?

Рунар Халиуллин:

- И с бетоном. Да, делаем всё, что нужно

Дмитрий Михеев:

- Вот, кстати, в фильме об этом и было рассказано, что ребята и плотники, и уборщики.

Григорий Усенко:

- Я вам могу сказать, что это одно из направлений нашей команды. У нас же есть еще и школа поэтапного безопасного обучения, где мы детей воспитываем. Эта школа – в парке 30-летия Победы. Там есть поролоновая яма, есть фигуры с мягким покрытием. И соответственно, сейчас у наших школьников есть возможность обучиться трюку не сразу «на жесткую», как мы этому учились в свое время, а сделать это поэтапно и под наблюдением тренера.

Дмитрий Михеев:

- В каком возрасте можно приводить ребенка и насколько это опасно, это всё-таки экстремальный вид спорта.

Рунар Халиуллин:

- Я считаю, что если маленький человек уже может ходить и бегает, то уже можно аккуратно, потихонечку, с профессионалами и в защите. Для малышей есть специальные доски и защита. А для того, чтобы кататься, нужна внимательность и усидчивость.

Нина Шилоносова:

- Усидчивость?

Григорий Усенко:

- В плане концентрированности, для того, чтобы спортсмен мог провизуализировать трюк, продумать его, прокрутить в голове. Послушность, чтобы, когда тренер говорит – не отвлекался.

Дмитрий Михеев:

- Скажите, а вы много детей отсеиваете на этапе отбора, если видите, что у ребенка нет всех вышеперечисленных качеств?

Григорий Усенко:

- Никого мы не отсеиваем. Просто для одного будет полноценно проходить тренировка – полтора часа, может быть даже с добавкой – еще ему задание, если он, например, гиперактивный. А другой как раз непоседа и с ним будет проходить минут 20 и постепенная работа приведет к закреплению результату.

Нина Шилоносова:

- Сколько стоит обучение?

Григорий Усенко:

- У нас есть групповые занятия и отдельные. Пять тысяч рублей у нас стоит десять групповых занятий, а полторы тысячи стоит одно индивидуальное.

Дмитрий Михеев:

- Сейчас, несмотря на пандемию, продолжаете ли вы общаться со своими зарубежными коллегами?

Григорий Усенко:

- На самом деле всё просто перенеслось на другие числа, на другие месяца. Ожидаются этапы Кубков мира. Олимпиада перенеслась на 2021 год. Соответственно, есть ежегодные фестивали экстремальных видов спорта, они тоже перенеслись на другие месяцы - ближе к зиме. Сейчас у нас в Крыму планируется соревнование. Новый скейтпарк наш друг построил прямо на побережье. Так же у нас в Краснодаре будет открытие бетонного парка, тоже пройдет соревнование, тоже на открытом воздухе. В принципе, я думаю, мы постепенно всё наверстаем.

Рунар Халиуллин:

- Да, и вот в Самаре мы тоже построили закрытый парк в торговом комплексе, что для нас некая новая ступень. Я думаю, что это будет толчком к открытию подобных объектов в разных регионах.

Нина Шилоносова:

- Очень важно иметь крытый парк?

Рунар Халиуллин:

- Да. Потому как там будет функционировать школа.

Нина Шилоносова:

- Давайте все же про Краснодар. Раньше у наших подростков был популярен «театр Драмы», они все время ломали там лесенку. Сейчас скейтеры собираются на площадке возле здания «НИПИГазПереработка». Вы к этому имеете отношение?

Рунар Халиуллин:

- Это уличный спот, и привлекает он ребят тем, что там очень хорошее бетонное покрытие. Разумеется, это не специализированная площадка. Это просто городское место, где отличное покрытие, поэтому там и собираются ребята.

Нина Шилоносова:

- Вот ещё одно известное городское место – это сквер Дружбы, именуемый еще сквером со слоном. Там давно уже построена площадка. Я мимо нее хожу иногда, она сейчас в страшном состоянии: уже махрится фанера. И когда я там вижу детей, у меня прямо дрожь по телу.

Григорий Усенко:

- Смотрите, срок службы фанеры пять лет. А здесь пошел уже шестой год использования.

Нина Шилоносова:

- То есть городским властям срочно нужно заниматься этим парком?

Григорий Усенко:

- Я думаю да, либо полноценный ремонт, т.е. перестил всего рабочего покрытия, либо другая концепция, например, бетон.

Нина Шилоносова:

- Вроде какие-то разговоры ходили, что там хотят новую площадку построить?

Григорий Усенко:

- Да.

Нина Шилоносова:

- Кажется, эту нужно закрывать, по-моему, там опасно, хотя я, конечно, не специалист.

Григорий Усенко:

- Для велосипеда она еще пригодна, а вот для скейтборда, роликов и самоката она уже несколько опасна. В принципе для того, чтобы снизить травмоопасность – лучше ее, наверное, закрыть.

Нина Шилоносова:

- Получается, теперь мы ждем хорошую, мощную бетонную площадку. И у вас был какой-то анонс, Рунар?

Рунар Халиуллин:

- Да у нас выходит первая серия нашего строительного влога, где мы покажем все этапы строительства бетонного скейт-парка. Познакомим аудиторию с бытом нашей команды.

Нина Шилоносова:

- Но интригу держите, место не сообщаете?

Рунар Халиуллин:

- Все, кто знаком с городом, поймут, где это.

Дмитрий Михеев:

- Мы не можем говорить о цифрах, чтобы не делать рекламу, но скажите, пожалуйста, это вообще дорогое удовольствие – строительство таких парков. И насколько дорого заниматься этим?

Григорий Усенко:

- Ну, скажем так: от миллиона рублей до бесконечности, т.к. это все зависит от площадей и задач.

Рунар Халиуллин:

- Но, вообще, это не дороже, чем футбольное поле или площадки для классических видов спорта. Мы недавно смотрели тут прайсы на детские городки и были в легком недоумении от цен...

Нина Шилоносова:

- От этих горочек и песочниц?

Григорий Усенко:

- Да, там такие суммы…

Дмитрий Михеев:

- А как девчонки себя в таких видах спорта себя показывают?»

Григорий Усенко:

- Отлично! У нас есть Лиза Посадски. Она - бронзовый призер Европы и четырехкратная чемпионка России по BMX. И она поедет на Олимпиаду.

Нина Шилоносова:

- Скажите, у вас ведь тоже есть какие-то свои международные достижения или, может быть, вы выступаете партнерами с крупными фирмами? Как-то вы зарабатываете, помимо XSA?

Григорий Усенко:

- Я участвую в показательных выступлениях и сам являюсь бронзовым призером этапа Кубка мира. Я поучаствовал в более сотни показательных выступлениях. Работал в цирке братьев Запашных, в цирках Германии…

Нина Шилоносова:

- Погодите, вы работали с животными?

Григорий Усенко:

- «Цирк братьев Запашных» заключается не только в работе с животными, но и в огромном количестве других номеров. Одна из частей по сценарию являлась нашей и была закреплена за нами, также в контрактах Китая. И опыт в международных мероприятиях есть, и это помогает вносить какую-то оригинальность в нашей работе, принимать нестандартные решения. У Рунара тоже богатый список участия в мероприятиях и участия в контестах. Может быть, это всё нас и объединяет.

Рунар Халиуллин:

- Да, мы все спортсмены. Все живем этим или жили в прошлом, т.е. я участвовал во многих соревнованиях в России, тоже неоднократно побеждал. У меня была первая промодель доски в России, именная...

Нина Шилоносова:

- Что такое промодель?

Григорий Усенко:

- Это такая доска с индивидуальным дизайном и с именем и фамилией владельца.

Нина Шилоносова:

- Вы делали дизайн? Или под вас?

Рунар Халиуллин:

- Под нас. Это был бренд.

Григорий Усенко:

- За заслуги, как говорится.

Нина Шилоносова:

- Прямо как золотая медаль.

Григорий Усенко:

- Вообще наша команда развивается не однолинейно, а скорее, как дерево – у нее есть разные направления: стройка, шоу, ивентика, проведение мероприятий, своя тренировочная площадка, школа, медиа – мы снимаем фильмы классные и качественные про свою работу. И в принципе за счет вот этих направлений чувствуется плечо профессионалов из каждого направления, легче двигаться.

Дмитрий Михеев:

- Кто наши конкуренты на Олимпийских играх?

Григорий Усенко:

- Австралия, Англия, Германия. Да, Америка еще. Это самые основные конкуренты.

Звонок от слушательницы:

- Меня зовут Екатерина. У вас целая группа компаний: магазин, школа, строительство и т.д. Что отнимает больше времени и сил?

Григорий Усенко:

- Скажу за себя, у меня большая часть времени, например, последние 2-3 месяца отдал на восстановление и подготовку к сезону парка на Затоне, на Береговой, 146. Сейчас он полностью подготовлен к сезону. И там же базируется наша школа.

Нина Шилоносова:

- А ведь вы этот парк на Затоне своими руками несколько лет строили!

Григорий Усенко:

- Да. Он сгорел, и мы потом его восстановили.

Звонок от слушателя:

- Скучаете ли вы по таким мероприятиям, как «Сникерс Урбания», которые были свернуты почти 10 лет назад?

Рунар Халиуллин:

- Я в 2005 и в 2006 году ездил по всей России с этой упомянутой «Сникерс Урбанией». Это большой фестиваль уличных культур. Не только спорта, где были представлены все экстремальные виды, но и рисование, танцы – брейкданс, музыка – рок и хип-хоп. Да, безусловно, скучаем! В то время только формировалась эта индустрия и важно было делать такие мероприятия.

Нина Шилоносова:

- И традиционный вопрос: скажите, вы как «понаехи», на чем предпочитаете окрошку: на квасе, на кефире или на его производных?

Григорий Усенко:

- Этот вопрос мне довольно часто задают последние пару месяцев. Я вообще окрошку не очень люблю. Предпочитаю есть ее как салат - с майонезом.

Рунар Халиуллин:

- Я солидарен с мнением Гриши.

Нина Шилоносова:

- А все-таки?

Григорий Усенко:

- Тогда, скорее, на квасе.

Рунар Халиуллин:

- Да, скорее, на квасе.