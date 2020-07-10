«Зато соседи тихие»: в Сети обсуждают фото, на котором прямо на заборе кладбища жилой комплекс растянул вывеску «С новосельем!»

Краснодар за последние годы расстроился. Новые многоэтажки появились в основном на окраине города, где тихо, но есть вся инфраструктура. Покупая квартиру, никогда не угадаешь, кто будет жить с тобой рядом. Потому многие выбирают жилье с хорошей изоляцией. Вид из окна не так важен. По такому принципу, похоже, приобретали семьи квадратные метры на улице Заполярной, 37 в Краснодаре.

Здесь за пару лет вырос мини-город. Появилось несколько 16-этажных домов с красивым парком во дворе, детской и спортивной зоной для жильцов и видом… на кладбище. Стоит сказать, погост этот действующий. На участке, который граничит в непосредственной близости с ЖК, уже есть могилы, но здесь еще можно подхоранивать. Что и происходит почти каждый день – с траурной музыкой и отпеванием.

От кладбища жилой комплекс отделяет невысокое ограждение из металлопрофиля. Именно на нем не так давно появился баннер с жизнеутверждающей надписью «С новосельем!» Как оказалось, разместили его аккурат перед въездом в новое жилье горожан. Накануне сдали в эксплуатацию очередной литер. Чем не праздник?

Кому принадлежит идея с баннером и как долго он провисит, неизвестно. Представители застройщика оперативно дать комментарий «КП» - Кубань» не смогли.

Но самих жителей, похоже, ничуть не смущают такие поздравления.

- Свою квартиру я покупала с окнами, которые выходят во двор. Но мой сосед не чувствует себя ущербно, поверьте. Помимо кладбища, которое находится внизу, открывается вид на город. И его не одна многоэтажка уже не перекроет – погост-то сносить не будут, - уверяет жительница нового литера. – Поверьте, этот вариант дома – один из лучших в городе. До центра еду 20 минут, остановка в 5 минутах ходьбы, рядом есть фитнес-центр, рыночек и большие гипермаркеты. К тому же жилье здесь бюджетное – за 2 миллиона можно взять однушку. А кладбище когда-то закроют – оно, как и любой некрополь, превратится в парковую зону.