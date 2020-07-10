Краснодарский край побил рекорды спроса на рынке российского туризма

Кубань - в лидерах по спросу на отдых. Фото: Виталий КАРНАУХ

Курортный сезон в Краснодарском крае стартовал с запозданием, однако уже сейчас можно сказать, что за считанные недели Кубань – в лидерах по спросу внутреннего туризма. Исследование провели аналитики «Авито Недвижимости». Эксперты проанализировали рынок аренды туристического жилья и пришли к выводу, что спрос не только восстановился после пандемии, но и увеличился по сравнению с прошлым годом.

Эксперты составили рейтинг двадцати регионов, которые популярны этим летом. Краснодарский край занял в нем первое место.

- Рост спроса в регионе годовом сравнении составил 50,1%. В среднем квартиру в Краснодарском крае можно посуточно арендовать за 2 тысячи рублей, а загородную недвижимость примерно за 2,5 тысячи, - говорят аналитики.

При этом, как отмечают специалисты, Кубань и Крым впервые в новейшей истории страны переживают такой ажиотажный спрос, ведь этими регионами интересуются более 30% всех россиян.

- Внутренний туризм сейчас действительно переживает небывалый спрос. Раньше, при выборе между отдыхом за границей и внутри страны, предпочтение по многим причинам отдавалось в большинстве случаев первому варианту. Но в этом году ситуация кардинально изменилась, и регионы стали приоритетными направлениями для наших соотечественников. Мы видим, что владельцы недвижимости также не упускают возможности заработать, сдавая своё жильё в краткосрочную аренду туристам, - считает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Топ-20 российских регионов по популярности для краткосрочной аренды в туристических целях, июнь 2020

Именно из-за пандемии спрос на отечественные курорты увеличился. Конечно, на планы россиян повлияли и закрытые границы, и экономический кризис. С улучшением эпидобстановки у желающих провести пару недель у моря или горах появилась возможность это сделать.

В рейтинге двадцати самых востребованных регионов России Кубань лидирует не случайно. Ведь первое, о чем думают россияне, когда хотят запланировать отдых, - это места у моря. Поэтому абсолютно не удивительно, что столица страны в этом плане уступила место – она лишь третья.