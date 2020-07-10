2020-07-10T14:19:23+03:00
Экономика

Печать агитационных материалов

Сведения об условиях оплаты работ и услуг
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В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 38 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» общество с ограниченной ответственностью «СП+» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов городской Думы Краснодара седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов:

Возможна печать и другой агитационной продукции.

Возможна печать и другой агитационной продукции.

Также возможна печать другой агитационной продукции, других тиражей, других форматов, на других материалах, не указанных в данной таблице. Информацию просим узнавать дополнительно.

ООО «СП+» 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Яхонтовая, д. 2, п.22, офис 309, ИНН 2311238916

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