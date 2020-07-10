2020-07-10T16:55:49+03:00
Общество

Что туристу хорошо, то кубанцу - смерть: ТОП-5 претензий местных к отдыхающим

"Комсомолка" проанализировала, почему не всем на курортах Краснодарского края рады
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ
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Туристы иногда ведут себя неуважительно к местнымТуристы иногда ведут себя неуважительно к местнымФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителей курортных Сочи, Анапы, Геленджика, казалось бы, трудно уже чем-либо удивить. Голые торсы и причудливые бикини - реалии их повседневности. В начале лета, когда пандемия коронавируса грозила оставить туристическую отрасль целого региона без хлеба насущного, местные вспоминали дурные привычки гостей ностальгически. Но все изменилось, когда после отмены карантина 21 июня турист сюда пошел косяком.

Мы собрали пять самых распространенных типов отдыхающих, поведение которых не приветствуют на Кубани.

ПОРОСЕНОК (если не сказать грубее)

В чужом доме можно сор и под половичок замести. Радушные хозяева приберут.

Бычки, пивные банки, упаковки от чипсов и мороженого - все это "добыча" местных пляжных благоустроителей.

- В раздевалках чего только не встретишь, - говорят они. - Ведь урны стоят по всему пляжу, но удобнее все это в песок, видимо, закопать.

Приучить убирать мусор - это особая национальная задача Фото: Евгения ОСТРАЯ

Приучить убирать мусор - это особая национальная задачаФото: Евгения ОСТРАЯ

В Анапе пляжи убирают ежедневно. В две смены.

- Работники выходят с 6 утра и до трех часов дня. Вторая смена – с часу до 10 вечера, - пояснили «КП» - Кубань» в анапском МУП «Объединение курортных услуг».

НАРЦИСС

Плавки - не одежда, а возможность скрыть срам. Но их разнообразие мешает местным сосредоточиться на быте. Ведь кому-то отдых, а кому-то в этом всем нужно жить и детей воспитывать.

Доходит до того, что гости заходят в бикини в аптеки и магазины.

- Все же пляж – общественное место, здесь много людей. Тут надо соблюдать какие-то приличия, - сетует житель Геленджика Артур Абрамян.

Голые торсы и женские прелести - нормальное явление Фото: Евгения ОСТРАЯ

Голые торсы и женские прелести - нормальное явлениеФото: Евгения ОСТРАЯ

Мэрия курорта, кстати, несколько лет назад порекомендовала жильцам и гостям города не ходить в общественных местах с голым торсом.

- Конечно, мы запретить не имеем права. Только просить и рекомендовать. Мы еще три года назад опубликовали, что не следует на центральных улицах, в кафе, магазинах, общественном транспорте быть с голым торсом, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела по взаимодействию со СМИ мэрии Геленджика Максим Жмутский. – В этом сезоне наклеили везде соответствующие таблички. Эффективно это? В какой-то степени.

МАТЬ-КУКУШКА

Кубанцы очень семейны, потому беспризорные малыши, бегающие по пляжу в чем мать родила под палящим солнцем, их очень беспокоят.

- Сколько раз наблюдала, как прикрывшись коляской, родители многодетные пиво хлестали. Выглядит ужасно и тревожно! - говорит Елена Добрик, жительница Туапсе.

Море за детьми не присмотрит, в этом его недостаток. Оно с собой унесет.

Будет культура, будет и сервис, говорят отельеры Фото: Евгения ОСТРАЯ

Будет культура, будет и сервис, говорят отельерыФото: Евгения ОСТРАЯ

Местные подмечают, что ослабевает контроль за детьми на отдыхе чаще у мам. Видимо, так расслабляюще действует на них смена обстановки.

- У меня был такой случай, когда мама мальчика лет 4-5 прекрасно видела, что он бегает по пляжу от одних отдыхающих к другим. Пытается разговаривать с ними, просит вместе пойти поплавать, построить замок из песка и все тому подобное. Однако мама ничего не делала. Вообще. Она купалась в море и, казалось, забыла о ребенке, - вспоминает Артем Потапов. – Даже слова, мол, заберите ребенка, не возымели никакого толка. Дама просто объяснила, что ее ребенок очень общительный.

Пророй такая неосмотрительность приводит к трагедиям. На прошлой неделе в яме с песком на пляже под Анапой погиб 8-летний мальчик. Родители не успели помочь выбраться сыну.

ПУП ЗЕМЛИ

Но пожалуй, главный раздражитель - это поведение туристов без тормозов. Из него вытекает и мусор, и красные от солнца голые пивные животы в продуктовых магазинах, и предоставленные сами себе дети.

- Не подсказали дорогу – скандал, остановили не там, где просили, а на остановке - скандал. Долго несли еду – скандал. И так далее. Потом по вечерам уже пьяные господа устраивают настоящий декаданс в кафе, клубах, а также на пляжах, - говорит Владимир Дубин из Сочи. - Словно они подростки и живут дома с мамой, а на курорте ведут себя, словно родители уехали в командировку – напиваются до каких-то немыслимых состояний.

Все это, по мнению местных, от ощущения вседозволенности.

Позже такой турист не вспомнит добрым словом гостеприимный город, а разберет по косточкам наличие и уровень сервиса, забыв при этом упомянуть о себе.

БАЛАГУР

Это отдельная головная боль хозяев отелей. Причем, если в фешенебельных заведениях люди стараются вести себя прилично, поддерживают в номерах порядок. То в мини-гостиницах, коих на черноморском побережье большинство, творится все, что угодно.

- У меня как-то на неделю забронировала номер молодая пара. Через три дня к ним пришли с уборкой и обнаружили, что в номере живут пятеро, - возмущается анапчанин Николай Головин. – А вообще мы после каждого сезона номера заново нужно ремонтировать: дети на стенах рисуют, постояльцы рвут простыни, ломают холодильники, пачкают бог весть чем матрасы. Некоторые в чайниках пельмени варят.

Иногда турист не знает нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иногда турист не знает нормыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поверьте, курортам Краснодарского края (их легальной части) надоело невыгодное сравнение с заграницами, они совершенствуют сервис и сбивают цены. Но многое зависит и от гостей. И пока соотечественники не будут уважать себя настолько, чтобы не мусорить под себя, не буянить и не плевать в лицо принимающей стороне, ничего не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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