2020-07-10T17:42:31+03:00
Происшествия

«Пока все снимали на камеры, он спас моего мальчика»: на Кубани пенсионер вытащил из бурлящей реки школьника, а сам погиб

Мужчина кинулся в реку не раздумывая, а остальные просто стояли и смотрели
Виталий КАРНАУХ
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9-летний Паша провалился в реку Белую.9-летний Паша провалился в реку Белую.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Эта история, рассказывающая о чрезвычайной храбрости, но, к сожалению, с печальным последствием, произошла пару дней назад в маленьком поселке Верхневеденеевском Белореченского района Кубани. Жаркий полдень, бешеная температура и не менее бешеное течение реки Белая. Девятилетний Паша Портягин прогуливался с приятелем по берегу, но провалился и бурным потоком его стало уносить в воронку. На помощь единственный из всех зевак кинулся 62-летний пенсионер…

- Сына отпустила к бабушке, живет она рядом, - рассказывает мама мальчика Светлана. – По дороге встретил друга, вместе пошли на речку. Когда переходили по плитам над водой, Паша провалился и его течением занесло в воронку.

На крики школьника о помощи откликнулся только один человек – местный житель Николай Соколов. Пока остальные смотрели, а некоторые снимали происходящее на камеры телефонов, мужчина вытолкнул паренька из воронки. Но сам удержаться не смог – его унесло течением.

- Мимо проходили еще два парня, - продолжает Светлана. – Они бросились в воду, чтобы достать сына. Вытащили Пашу и один из них, Георгий, стал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание, поскольку ребенок не дышал.

В это время жена Георгия вызвала бригаду медиков. К моменту их приезда парень уже очухался, но был очень шокирован. А вот за Николаем Соколовым – героем этой одновременно и радостной, и печальной истории – никто не кинулся. Думали – выплывет сам. Но когда опомнились, что мужчины нет, стали искать. Обнаружили спасатели бездыханное тело только утром следующего дня на повороте реки у окраины поселка.

- Его брат мне рассказал, что у Николая были проблемы с сердцем. От волнения и резкого перепада температур, вода в Белой очень холодная, видимо, у него началась одышка и он успел нахвататься воды, - с сожалением вспоминает тот день мать спасенного мальчика.

Бурная река в этом месте унесла 62-летнего мужчину, который спас мальчика.

Но о геройском спасении Светлана не забывает. И на похоронах спасителя была, и материальную помощь родственникам оказала. Конечно, с сыном не раз говорила о том, что горная река – место особо опасное. И гулять по малолетству без взрослых там нельзя. Но юношеский максимализм и желание хоть где-то ослушаться родителей привели к трагедии, пусть и не собственной.

В скором времени Светлана с сыном посетят и Георгия, который оказал первую помощь Паше после того, как он оказался на берегу. Пареньку есть что сказать мужчине.

А нечеловечность людей, которые снимали происходящее на телефон, просто поражает. Гибели Николая Соколова можно было избежать, будь народ сплоченнее. Сейчас же девятилетний Паша, заново родившийся, уже выписан из больницы. И урок этот мальчик запомнил на всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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