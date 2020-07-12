Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 июля: в торговых центрах ограничение наполняемости, в ресторанах – дистанция

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 июля. Заболеваемость на Кубани постепенно спадает, но это не значит, что можно терять бдительность и совершенно «забить» на вирус. В сутки опасной инфекцией на территории региона заболевают в среднем от 60 до 70 человек.

Так, за прошедшие 24 часа диагноз коронавирус был поставлен у 65 человек. Это 33 женщины, 32 мужчины и четыре ребенка. Общее число инфицированных, по данным на утро 12 июля, с начала наблюдений - 6654 человек. Из них 85 скончались, 5574 – вылечились, в том числе 94 пациента за минувший день. Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 60-летний мужчина и 67-летняя женщина.

По информации Минздрава Адыгеи, в республике начался очередном этапе смягчения ограничительных мер.

- Важно соблюдать предписанные санитарные меры всем организациям. До 9 августа сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65+ и граждан, имеющих определенные хронические заболевания, - говорится в сообщении республиканского Министерства здравоохранения.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Режим повышенной готовности: действует до 21 июля

Карантин для приезжих: снят

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты, но требуется дистанция между столиками 1,5-2 метра

Кинотеатры: закрыты

Аттракционы в парках: закрыты

Бассейны и спа-комплексы: закрыты

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается

Торговые центры: открыты, при условии выполнения ограничений по текущей наполняемости – 1 человек на 4 квадратных метра.

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