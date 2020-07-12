Уникальные письма, экспонаты: что хранится в краснодарском ведомственном музее почтовиков

День российской почты ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 12 число.

Накануне профессионального праздника работников почтовой связи "Комсомольская правда" - Кубань" посетила краснодарский Главпочтамт. Он находится на улице Рашпилевской - в здании, которое было построено в 1915 году специально для почты.

Почтовые служащие 19 векаФото: Галина КОПЫЛОВА

- Посетители при входе попадали в просторный операционный зал с галереей. И мало кто знает – на верхних этажах располагались квартиры работников почты, библиотека, столовая, - рассказывает, провожая по коридорам отделения, - главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Краснодарского края Ирина Макаренко.

Экспонаты

Во время второй мировой войны здание Главпочтамта было разрушено. После восстановления в нем оставили центральное почтовое отделение, но обжитые квартиры переоборудовали в служебные помещения. В одной из таких комнат в 2006 году создали музей почтовой связи – единственный такого профиля в регионе.

Почтальоны разных эпох - в коллекцию входят 9 фигурокФото: Галина КОПЫЛОВА

- Спускаемся по лестнице, пройдем через пропускной пункт и вход под аркой. Назад по такому же пути, - инструктирует представитель почты.

Здесь все строго: на территории только единственный маршрут, по которому можно пройти к музею. Это сделано для безопасности работы почтового отделения.

- Музей - ведомственный. Прийти сюда можно группой по предварительной записи, - уточняет Ирина Макаренко.

Стенды с сохранившимися письмами

На входе в музей лежит большая книга весом килограммов пять. Почти все ее странички исписаны благодарностями за экскурсии и добрыми пожеланиями сотрудникам почты. А открытая дверь встретила запахом старой бумаги – здесь хранятся сотни старых писем, конвертов, документов и марок. Также музей насчитывает свыше 500 экспонатов, которые собирались более 10 лет буквально по крупицам.

- Все, что находится в краснодарском музее почты, собиралось из районов и городов края. Некоторые сотрудники почты - продолжатели династий, они приносили предметы различных эпох из обихода почтовиков, - рассказывает главный специалист по корпоративным коммуникациям.

Хомут лошадиФото: Галина КОПЫЛОВА

В музее есть форма, которую носили почтальоны в 50-70-х годах, а также мундир почтмейстера 19 века. Среди экспонатов можно найти хомут с колокольчиком - он по сей день является символом почтовой связи в России. Здесь же висят сумки почтальонов разных временных периодов. Посредине комнаты воссоздано рабочее место почтмейстера 19 века. Предназначение некоторых экспонатов удается узнать только с подсказки сопровождающего.

Мундир почтмейстера 19 векаФото: Галина КОПЫЛОВА

- Как думаете, что это, - показывает сотрудница почты предмет похожий на изощренное орудие пыток. Видя мое обескураженное лицо, быстро отвечает, что это приспособление с шипами против скольжения обуви, его надевали сотрудники почты, когда шел дождь или была гололедица.

Устройство противоскольжения для обувиФото: Галина КОПЫЛОВА

Также привлекло внимание переговорное устройство - первый телефонный аппарат, напоминающий две толстые сплющенные деревянные кегли – по внешнему виду не похожий на современные мобильники или рации.

Весточки

На стендах музея также сохранены сотни старых писем. Одним из уникальных писем-экспонатов работники отделения считают сохранившуюся переписку пятилетней девочки с отцом-фронтовиком. Строчки выводила краснодарка Инесса Резникова.

Письмо пятилетней девочки отцу на фронтФото: Галина КОПЫЛОВА

«Здравствуй, родной папочка! Письмо твое получила. Крепко целую, твоя дочь Инна», «Папуся, родной, почему не стал писать мне чаще. Отгадай загадку: овцы не считаны – пастух рогат. Вот тебе зубик и роза», - такие письма отправляла малышка отцу, который воевал.

Также сохранились и ответные послания от отца. Папа также посылал девочке в конверте полевые цветы и просил не шалить – «Здравствуй, моя Иннусечка! Маленькая моя миленькая дочечка. Целует тебя крепко твой папуля. Спасибо за конфетки и пряники. Хорошие они. Как набьем врагу по шее, так я и приеду домой. А сейчас не скучай, слушайся маму!»

Папа отвечал дочери с фронтаФото: Галина КОПЫЛОВА

Стоит сказать, что папа Геннадий вернулся с фронта живым. А Инесса долгое время работала учителем в краснодарской школе №8, она часто проводила уроки мужества и рассказывала, как душевно сложно было детям в военные годы.

Из фронтовых писем сохранились любовные послания – муж и отец писал домой своей жене Гале и сыну Валере. Фронтовик сообщал о полученных посылках и говорил, что скучает и ждет встречи: «Добрый день, милый мой друг Галя и любимый сын Валерий. Спешу сообщить, что я жив, здоров, чего и вам желаю. Милая Галенька, сегодня я получил твою посылку: папиросы, два куска свиного сала, тетради, шерстяные носки и ватную куртку», «Добрый час, дорогая и любимая Галенька и дорогой сын Валерик! Чистосердечный привет, нежно и с любовь обнимаю вас и целую несчетно раз горячо»

Фронтовое семейное письмоФото: Галина КОПЫЛОВА

В музее краснодарской почты также сохранилось уникальное письмо, написанное на листке магнолии. Строки выцарапала маленькая девочка Мирра вместе с мамой 65 лет назад. Они отправили его из Сочи, куда приехали отдыхать, в Тбилиси к бабушке. Сотрудники почты приняли такое послание. Марку приклеили прямо на листок душистого дерева, тут же поставили штемпель. Мало того, что необычное письмо дошло до адресата, оно и сейчас вполне читаемо, а листик почти не поврежден.

Письмо на листке магнолииФото: Галина КОПЫЛОВА

«Здравствуй, дорогая бабуля! Как ты живешь? Я уже сильно загорела и плаваю без круга. Целую тебя, дядю Салика и тетю Лию. Твоя Мирра», - выведено ручкой-пером на листе магнолии.

КСТАТИ

Почта России постепенно переходит в цифровое поле. Цифровизация традиционных почтовых продуктов и услуг позволяет сократить время обслуживания. Например, на сегодняшний день 80% всех регистрируемых отправлений Почта России выдает с использованием простой электронной подписи.

А оформлять и оплачивать посылки сейчас можно с помощью мобильного приложения Почты России на смартфоне. Таким же способом можно отследить почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом.

Многие считают, что с появлением современных технологий теряется душевность. Музеи будут пополняться техникой, оборудованием. А вот письма нашего времени, если и сохранятся через лет так 50, то только в единичных экземплярах.

Но, несмотря на развитие цифровых технологий, в небольших населенных пунктах почта по-прежнему остается практически единственной связующей нитью и источником коммуникации между людьми.