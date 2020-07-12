В полицию Сочи заявлений по факту обмана тренера «Спартака» Доменико Тедеско не поступало

В Сети появилась информация о том, что жертвой мошенников стал тренер «Спартака» 34-летний Доменико Тедеско. Произошло все якобы в Сочи, куда наставник «красно-белых» приехал вместе с командой на матч. На стадионе «Фишт» в минувшую субботу они провели встречу с «барсами».

По предварительной информации, Доменико Тедеско находился в своем номере в отеле. В какой-то момент на его телефон пришло уведомление - в мессенджере было сообщение. Человек писал с неизвестного номера, однако на аватаре у него стояло фото одного из сотрудников клуба. Не заподозрив ничего, тренер начал общение.

Мошенник попросил перевести 250 тысяч рублей под предлогом помощи - деньги якобы требовались на срочное лечение родственника. Доменико Тедеско согласился и перевел полную сумму, правда, позже выяснилось, что никто из коллег тренеру не писал.

По некоторым данным, футбольный клуб подал заявление в полицию. Однако в краевом главке «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что никаких разбирательств нет.

- Заявление в отдел полиции города не поступало, расследование УВД по Сочи не ведет, - заверили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сам клуб этот инцидент пока никак не прокомментировал.

Стоит сказать, в последнее время на Доменико Тедеско неудачи так и сыпятся. Накануне его команда проиграла в матче с ФК «Сочи». Да еще и как обидно - защитник Павел Маслов забил автогол. После поражения «Спартак» опустился на 10-е место.

До этого Доменико Тедеско наказали за слишком эмоциональное поведение на матче с «Локомотивом». За свое поведение тренер был приглашен на заседание контрольно-дисциплинарной комиссии РФС. В итоге его дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 500 тысяч рублей.