Снова без возлюбленной: участник шоу «Холостяк» Антон Криворотов покоряет горы в Сочи

Из-за закрытых границ россияне обращают внимание на внутренние направления. Звезды шоу-бизнеса, уставшие сидеть в четырех стенах, тоже отправляются погреть косточки на юге страны. Ажиотаж наблюдается в Сочи, куда рванули чуть ли не все селебрити. Среди тех, кто решил посмотреть красоты курорта, - главный холостяк страны, 34-летний стоматолог Антон Криворотов.

Компанию в отпуске участнику самого романтичного телепроекта составили друзья. Вместе с ними известный дантист отправился покорять горы на Красной Поляне. Они прокатились на канатке до самой вершины, сделали несколько завораживающих снимков и успели поездить там на мопедах.

dr.krivorotov Антон Криворотов вместе с друзьями прокатился на мотоциклах по горным дорогам

Следующим в их маршруте было посещение парка развлечений Sky Park. Антон Криворотов прошелся по одному из самых протяженных пешеходных мостов на планете, раскинувшийся над рекой Мзымта. А вот на прыжок с 207 метров банджи знаменитый стоматолог не решился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="454" height="456" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790074" frameborder="0"></iframe> Антон Криворотов гуляет в Sky Park Видео: instagram.com/dr.krivorotov.

- Из-за травмы на позвоночнике (ее он получил во время съемок на проекте «Холостяк», когда упал с дерева - Авт.) не буду прыгать, - записал короткий ролик Антон Криворотов и выложил в свой Instagram.

На этом развлечения на курорте не закончились. Вместе с друзьями дантист решил прокатиться на яхте. Они арендовали лодку, на которой в течение нескольких часов рассекали морскую гладь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790075" frameborder="0"></iframe> Антон Криворотов катается на катере в Сочи Видео: instagram.com/dr.krivorotov.

Подписчики знаменитого холостяка порадовались за своего кумира и пожелали хорошего отдыха. Правда, большинство поклонников заметили, что что ни на одном снимке нет его избранницы Барбары Пино. Девушка, как оказалось, не поехала с Антоном на побережье, сейчас она находится в Москве, о чем постоянно сообщает в своем Instagram.