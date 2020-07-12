Кубанскому Ломоносову прочат большую дипломатическую карьеру пока земляки гадают, как ему это удалось

Будете удивлены, но в ежеутренней поездке на работу из загорода есть свои прелести (в частности, на «блаблакаре»)! На условном месте в условный час пять дней в неделю ты встречаешь таких же, как сам, героев квеста «Доберись до Краснодара».

В нем есть все - непроходимые препятствия (пробки!), конкуренты за награду (попутчики, стремящиеся занять твое место в машине) и бодрящие утренний мозг... впечатления.

Почти всегда молчаливое и нервозное ожидание попутного транспорта компенсируется в итоге уютной (а главное, ни к чему не обязывающей) болтливостью такого же бедолаги-водителя, делящего с тобой салон своего авто и расходы на топливо. И ты никогда не знаешь, что при всей этой «стабильности» ждет тебя завтра...

На работу, эффективность которой зависит от накопленных тобою впечатлений (за утро, за год, за жизнь!), ты приезжаешь корзинкой, заполненной до краев.

Часто утренние ситуации и люди в них находят место в будущих публикациях. Наблюдения обывателя, так сказать, позволяют наносить на «портреты» более точные штрихи. Но не в это утро, когда «портрет» нашел меня сам...

Я познакомилась с отцом героя своей недавней публикации. Два года назад «Комсомолка» писала о том, как простой кубанский школьник поступил сразу в пять престижных вузов страны.

В итоге Артем Саенко очень вдумчиво и по-взрослому остановил свой выбор на «вышке».

- Там есть перспективы развития дипломатических связей, а значит, кадры более востребованы, - без лишней романтичной мишуры обосновывал свое решение Артем в августе прошлого года.

Парень никакой тебе не представитель «золотой молодежи». Он окончил обычную станичную школу, которую теперь чаще принято ругать. Его родители не имеют особого «кода доступа» в избранный круг. Просто потому, что сами не являются избранными. И мне выпала возможность лишний раз в этом убедиться...

...В общем, мужчина - водитель (штатный, с окладом 15 тысяч рублей и рабочим инструментом - «баранкой» стареньких «Жигулей»), я - пассажир.

Разговорились. Мужчина - про сына, будущего дипломата... (чувствуете диссонанс?!).

- А как ваша фамилия? - спрашиваю, не часто встречаются отцы дипломатов в станичной глубинке.

- Саенко, - осторожно отвечает водитель.

- А сын ваш - Артем? Я писала о нем, - говорю.

Не знаю, кто в этой ситуации больше был удивлен.

Отец принялся рассказывать, как доброму родственнику, что «в этой Москве», вечно хмурой, «солнца не видит» парень, что в шахматы с ним играть бесполезно, что в 20-ку самых перспективных студентов вошел через полгода после поступления.

- Я ему говорю, сынок, ты работай там, а отдыхать приезжай домой, - говорит отец. - Ему работу уже предложили. Но я боюсь, от этого стремительного взлета голова бы не закружилась...

Я тоже помню, как всепонимающие комментаторы к статье про уникального школьника, начали строчить свои злобные выводы: откуда-то из-за рубежа рассуждали, что русская земля не родит больше Ломоносовых, свои кляли мальчишку на чем свет стоит за выбор в пользу «бездарной вышки», третьи искали в его наивных словах «след кремлевской пропаганды».

Артем, сдуру, начал все это читать и анализировать, переживать. А родители велели ему сторониться журналистов. Так будет спокойнее.

- Счастье любит тишину! - уверен отец до сих пор и добродушно улыбается. - Только я знаю, сколько он книг перечитал и какое количество энциклопедий наш дом вмещает! Кто мешает остальным задаться целью и достичь ее!?.

Но соседи семьи упорно ищут в кубанском небе ту звезду, под которой родился их сын-счастливчик...

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Простой кубанский школьник поступил сразу в пять престижных вузов страны без единого репетитора

Современный Ломоносов рассказал «Комсомолке», как выбирал между МГУ, МГИМО, Дипломатической Академией МИД РФ, СпбГУ и НИУ ВШЭ (читайте далее).