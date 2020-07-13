Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 июля: ежедневный прирост заболевших не снижается уже три недели

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 июля. По последним данным регионального оперштаба, в регионе насчитывается 6721 зараженных коронавирусом (+67 новых больных за минувшие сутки). Стоит сказать, что ежедневный прирост заболевших не снижается уже три недели. Медики считают, что многие жители и гости региона на соблюдают меры предосторожности, - забывают о масках и социальной дистанции. Из-за этого улучшить показатели пока не удается.

Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

3011 пациентов лечатся амбулаторно, а 2146 – в стационарах. При этом состояние 13 человек оценивается как тяжелое, все они подключены к аппаратам ИВЛ. Количество жертв COVID-19 составляет 87 - еще двое пациентов скончались за минувшие сутки.

Но все же есть и хорошие новости - пациенты выздоравливают – за последние 24 часа их количество увеличилось на 16 человек. Всего победить опасный вирус смогли 5684 жителя края.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Режим повышенной готовности: действует до 21 июля

Карантин для приезжих: снят

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты, но требуется дистанция между столиками 1,5-2 метра

Фитнес-центры: открыты, но без баров

Храмы: открыты, но с ограничениями (нужно надевать маску)

Кинотеатры и аттракционы: закрыты

Бассейны и аквапарки, а также спа-комплексы: закрыты

Спортивные секции, где тренируются дети: закрыты

Массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается.

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