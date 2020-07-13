Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 июля: ежедневный прирост заболевших не снижается уже три недели
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 июля. По последним данным регионального оперштаба, в регионе насчитывается 6721 зараженных коронавирусом (+67 новых больных за минувшие сутки). Стоит сказать, что ежедневный прирост заболевших не снижается уже три недели. Медики считают, что многие жители и гости региона на соблюдают меры предосторожности, - забывают о масках и социальной дистанции. Из-за этого улучшить показатели пока не удается.
Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.
3011 пациентов лечатся амбулаторно, а 2146 – в стационарах. При этом состояние 13 человек оценивается как тяжелое, все они подключены к аппаратам ИВЛ. Количество жертв COVID-19 составляет 87 - еще двое пациентов скончались за минувшие сутки.
Но все же есть и хорошие новости - пациенты выздоравливают – за последние 24 часа их количество увеличилось на 16 человек. Всего победить опасный вирус смогли 5684 жителя края.
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Режим повышенной готовности: действует до 21 июля
Карантин для приезжих: снят
Отели и санатории: открыты
Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)
Кафе и рестораны: открыты, но требуется дистанция между столиками 1,5-2 метра
Фитнес-центры: открыты, но без баров
Храмы: открыты, но с ограничениями (нужно надевать маску)
Кинотеатры и аттракционы: закрыты
Бассейны и аквапарки, а также спа-комплексы: закрыты
Спортивные секции, где тренируются дети: закрыты
Массовые мероприятия: запрещены
Масочный режим: действует
Социальная дистанция: соблюдается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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