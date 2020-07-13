Такой засухи Неберджаевское водохранилище не испытывало 63 года

Фото: instagram.com/mupvodokanalnvrsk/

Аномальная жара в Краснодарском крае порождает высыхание водоемов. Как следствие это сказывается на водоснабжении населения, пример тому – ситуация, сложившаяся в Новороссийске. Неберджаевское водохранилище обмелело настолько, что подача воды теперь в город-герой осуществляется по графику – утром и вечером. А мощные дожди, которые накануне прошли в регионе, от безводия его спасли едва ли.

- Пополнение запасов Неберджаевского водохранилища зависит не только от количества выпавших осадков, но и их интенсивности и продолжительности, - отмечают в МУП «Водоканал Новороссийск». - Чем более насыщена влагой почва и продолжительнее дожди, тем больше идет отдача стока.

Фото: instagram.com/mupvodokanalnvrsk/

И наоборот – чем влаги в почве меньше, тем дольше будет накапливаться вода в стоке. Такого засушливого зноя Неберджаевское водохранилище не испытывало с 1957 года. По данным метеорологов, за первое полугодие 2020-го выпало всего лишь 170 мм осадков! И это притом, что за последние 70 лет эта цифра в среднем достигала без малого 400 мм.

- На ситуацию, которая сложилась сегодня, повлиял еще и прошлый год, - продолжает поставщик воды. – Он также не радовал обилием осадков. Во втором полугодии выпало 216 мм. Из-за этого начало 2020-го выдалось с низким уровнем воды.

К слову, приток в водохранилище за последнее время сократился в пять раз. Если средняя цифра статистики за минувший десяток лет составила 7,5 млн куб.м. воды, то в истекшей половине нынешнего года приток был всего 1,5 млн куб.м.

Фото: instagram.com/mupvodokanalnvrsk/

Именно поэтому в Новороссийске этим летом остро встал вопрос снабжения питьевой водой. Возможно, следовало бы предположить это заранее, так как проблеме не первый год и надеяться на выпадение осадков в нашем засушливом регионе не приходится. В настоящее время полным ходом идет реконструкция Троицкого группового водопровода – это альтернатива Неберджаю. Он снабжает ресурсом сразу три крупных города – Новороссийск, Геленджик и Крымск. Ремонт разделен на несколько этапов, первый завершился в мае текущего года. 18-километровый участок магистрали наполнялся 12 часов.