2020-07-13T13:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В мэрии Краснодара вспышка коронавируса

Часть сотрудников перешла на удаленку
Галина КОПЫЛОВА
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Аппаратное совещание прошло в сокращенном составеАппаратное совещание прошло в сокращенном составе
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Коридоры краснодарской мэрии заметно опустели. Большая часть сотрудников ушла на удаленку, а некоторые и вовсе находятся под наблюдением врачей. В горадминистрации вспышка коронавируса.

На самоизоляцию чиновников отправили после того, как с COVID-19 слегли председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко и ее зам Татьяны Гелуненко. В кулуарах мэрии поговаривают, что 28 июня Вера Федоровна отмечала 72 день рождения, а после – заболела. Поздравить ее приходили многие сотрудники мэрии. Возможно, уже тогда председатель Гордумы была инфицирована, но на здоровье не жаловалась – чувствовала себя хорошо, да и выглядела, как всегда, отлично.

Сейчас Вера Галушко и ее зам находятся в больнице, болезнь у них протекает в легкой форме.

- Есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди работников администрации. Еще на прошлой неделе я распорядился, чтобы ряд подразделений ушли работать на удаленку, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании.

Правда, какие именно отделы ушли на самоизоляцию в мэрии комментировать не стали.

- 70 % сотрудников администрации во всех подразделениях ушли на удаленку, в частности работники старше 65 лет - в обязательном порядке. В здании проводятся обязательные дезинфицирующие работы, на входе измеряется температура, сохраняется масочный режим и во всех кабинетах имеются антисептики для обработки рук, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе города.

Глава города поручил всем своим замам быть осторожнее.

- Прошу, чтобы вы внимательно смотрели за своими сотрудниками. Если есть какие-то признаки ОРВИ, конечно же, необходимо сразу же отправлять людей на самоизоляцию и проводить тестирование, - сказал Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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