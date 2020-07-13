«Навесили амбарный замок»: санаторий федеральной службы судебных приставов под Туапсе перекрыл доступ к Черному морю для местных

Жители курортного поселка Ольгинка близ Туапсе бьют тревогу. Руководство санатория службы судебных приставов "Зеленая долина" решило перекрыть тоннель, ведущий к Черному морю.

- У нас на побережье такая плотная застройка, чтобы пройти к воде остаются узкие проулки между домами, - рассказывает "КП" - Кубань" дачник Александр Будько. - В начале года здравница начала неожиданное "обособление". Сварили металлическую калитку, повесили на нее замок.

Дело в том, что аккурат за забором у здравницы расположился дачный кооператив "Буревестник".

- Раньше мы вместе тоннель обслуживали, который ведет в морю. Вместе пользовались проходом. Что вдруг изменилось? - возмущаются жители кооператива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790207" frameborder="0"></iframe> Санаторий судебных приставов перекрыл доступ к морю для жителей поселка под Туапсе.

Со своими претензиями они отправились по инстанциям. Чтобы удостовериться, природоохранные службы выехали на место.

- Установлено, что на территории пляжа санатория ФССП России "Зеленая долина" на береговой полосе общего пользования установлены ограждения. Выход на пляж со стороны санатория закрыт. На воротах висит замок, - сообщили "КП" - Кубань" в Черноморо-Азовском морском управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

За нарушение Водного кодекса, исключающего владение правами на доступ к воде, руководство здравницы вызвали для составление протокола.

Но пока проход к морю для местных так и не открылся.

- Лето может пройти за то время пока идут эти "переговоры", - дружно говорят дачники.

К слову, штрафы за подобное самоуправство ст. 65 Водного кодекса составляют для должностных лиц от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей (или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток).