«Четыре года не оперировал»: врач, обвиняемый в смерти пожилой пациентки, поставил на ноги 86-летнюю женщину

В Краснодаре больше года продолжается судебный процесс над семью медиками: тремя хирургами - Сергеем Ченским, Радмилой Пашаевой, доктором медицинских наук Игорем Аксеновым, травматологом Вячеславом Атапиным, завотделением травматологии, кандидатом медицинских наук Владимиром Абдуевым, медсестрой Ириной Пантюхиной и заместителем главврача краснодарской железнодорожной больницы Ниной Поздняковой. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в». ч.2 ст. 238 УК РФ). За смерть 81-летней пациентки Анны Ивановны Снежко, по мнению гособвинения, должна ответить сразу вся больничная "вертикаль".

Пенсионерку доставили в железнодорожную больницу Краснодара летом 2016 года с переломом шейки бедра. Однако позже пожилая женщина погибла от дыры в кишечнике. Кто из врачей или медсестер и в какой момент допустил перфорацию, выясняют сейчас в судебном порядке. Только обвиняемые травматологи уверено заявляют, к посмертному диагнозу пациентки они не имеют никакого отношения. Лечить перелом они даже не начинали.

- За 43 года работы врачом ничего более нелепого, чем это действо, видеть в медицинской среде мне не доводилось, - рассказал "КП" - Кубань" один из подсудимых, бывший завотделением травматологии краснодарской железнодорожной больницы Владимир Абдуев о судебном разбирательстве. - При проведении очистки кишечника 81-летней пациентке произошло осложнение - перфорация прямой кишки. И пока ни одного доказательства, что это ятрогенная (ошибка врача - авт.) травма суду не представлено.

Пациентка со сложным переломом вновь встала на ноги

Спустя четыре года с момента возбуждения уголовного дела он вновь решился на проведение операций.

- Это старики с переломами шейки бедра. За таких пациентов очень редко берутся доктора из-за боязни осложнений, и они тихо умирают в своих постелях, - говорит Владимир Абдуев.

У 86-летней Ляли Разиной уже не было надежды на исцеление. Слишком преклонный возраст, чтобы доктора в Краснодаре могли взяться за ее перелом. Обычно под любым предлогом таким пациентам отказывают в медицинской помощи.

- Нашли меня, как человека с опытом подобных операций. Умоляли, невзирая на уголовное дело, - продолжает врач. - Я решился.

Через два дня пожилая женщина встала на ноги.

- Моей 86-летней маме вновь подарили радость движения, - написала дочь женщины в соцсетях. - Низкий поклон вам, Владимир Богданович!

К слову, главным аргументом следствия по уголовному делу, фигурантом которого по-прежнему является Владимир Абдуев, стало невнимательное, даже равнодушное, отношение медиков к пожилой пациентке. Взявшись лечить сложный перелом шейки бедра, у бабушки обнаружили сопутствующие проблемы со здоровьем. Но, по версии следствия, их никто не пытался диагностировать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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