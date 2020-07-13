2020-07-13T18:20:47+03:00
Происшествия

На Кубани второклассник умер от удара током, упав на розетку

Мальчик катался на велосипеде и наехал на удлинитель
Виталий КАРНАУХ
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Второклассник умер от удара током.Второклассник умер от удара током.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Страшная трагедия произошла в Тимашевском районе несколько дней назад. Второклассник приехал к бабушке с дедушкой в станицу Роговскую погостить на каникулах. В один из прошедших дней паренек как обычно катался по большому двору на своем велосипеде, а его дед мыл машину керхером. Шнур мойки высоко давления не очень-то и длинный, потому пришлось использовать удлинитель.

В какой-то момент мальчик засмотрелся в сторону и не увидел впереди лежащий блок розеток. Школьник наехал на него и раздавил. Руль из рук вылетел, с управлением ребенок не справился и упал прямо на удлинитель. От удара электротоком из разбитой розетки малыш скончался.

В настоящий момент Тимашевский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку.

- Установлено, что несовершеннолетний получил удар электрическим током на территории одного из домовладений в станице Роговской, вследствие чего, по предварительным данным, наступила его смерть. Следователем назначены необходимые экспертные исследования, процессуальная проверка не окончена, в настоящее время проводятся мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» заместитель руководителя следственного управления Сергей Солнцев.

Кроме того, доследственную проверку проводит и полиция.

- Отделом МВД России по Тимашевскому району зарегистрировано заявление, назначено проведение доследственной проверки, по результатам которой в установленном порядке будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД региона Александр Рунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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