В Сочи член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод встретился с представителями диаспоры адыгов-шапсугов

Поездка началась с посещения сыроварни семьи Коблевых. Здесь варят и коптят знаменитый на весь мир адыгейский сыр. При содействии администрации Сочи сыроварня включена в объекты показа и востребована у туристов. Летом ее посещают несколько сотен гостей в день.

Устойчивый семейный бизнес строится на мастерстве предков, которое адыги-шапсуги передают из поколения в поколение.Фото: Анна МАЕВА

Устойчивый семейный бизнес строится на мастерстве предков, которое адыги-шапсуги передают из поколения в поколение. Жители аула Большой Кичмай по-прежнему занимаются садоводством, выращивают и готовят шапсугский чай по старинным рецептам.

Супруги Айдамир и Антонина Хушт взяли в аренду 10 гектаров чайных плантаций, частично восстановили их, чтобы производить чай ручной сборки.Фото: Анна МАЕВА

Супруги Айдамир и Антонина Хушт взяли в аренду 10 гектаров чайных плантаций, частично восстановили их, чтобы производить чай ручной сборки: чёрный, зелёный, белый, с ароматными травами. Их плантация стала популярным объектом агротуризма, который сейчас активно развивается в Сочи.

Другие жители аула хотели бы специализироваться на выращивании плодовых деревьев и фундука.

Александра Брода впечатлил высокий уровень жизни селян.Фото: Анна МАЕВА

Александра Брода впечатлил высокий уровень жизни селян, развитая инфраструктура, хорошие дороги, новая школа в ауле Большой Кичмай, где более 180 детей учат родной язык.

Адыги на территории Краснодарского края чувствуют себя в целом уверенно.Фото: Анна МАЕВА

- Адыги на территории Краснодарского края чувствуют себя в целом уверенно и в полной мере реализовывают свои культурные, социальные, национальные права, - считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. - Я не вижу здесь остроты межнациональных проблем, поскольку люди прочно вписаны в социум.

Не обошли вниманием во время визита гостя из столицы и насущные проблемы адыго -шапсугского народа. О них говорили на встрече в офисе Адыгэ-Хасэ. В частности, ставился вопрос о землепользовании, о возможности получить участки в долгосрочную аренду, о ремонте сельских клубов и выделении грантов на образовательные проекты.

- Я впечатлён увиденным, буду знакомится с материалами и обсуждать вопросы на уровне руководства города и края, - заключил Брод.Фото: Анна МАЕВА

- Я впечатлён увиденным, буду знакомится с материалами и обсуждать вопросы на уровне руководства города и края, - заключил Брод.

Глава Краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ-Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджид Чачух подчеркнул, что у диаспоры налажено сотрудничество с администрацией Краснодарского края и мэрией города Сочи.

- Мы совместно работаем на консолидацию общества во благо всех жителей нашего многонационального региона, - подытожил Маджид Чачух.