2020-07-14T00:20:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 июля: по суточному приросту COVID-больных лидирует Краснодар

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 июля 2020 года
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 июля: по суточному приросту COVID-больных лидирует КраснодарКоронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 июля: по суточному приросту COVID-больных лидирует КраснодарФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 июля. Как сообщают в региональном оперштабе, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на Кубани равен 119,5. Это один из самых важных показателей, так как демонстрирует реальное положение дел.

Число заразившихся в крае скоро перевалит за 7 000. Пока же, правда, в крае официально зарегистрировано 6785 носителей инфекции, из них 508 детей. За последние сутки, как стало известно, еще у 64 человек обнаружили коронавирус.

Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

По суточному приросту COVID-больных лидирует Краснодар - в краевой столице заболели 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Всего же в кубанской столице с начала пандемии инфекция выявлена у 2204 человек. Эпидобстановку в городе местные власти расценивают как стабильную. Максимального резкого критичного подъема нет.

- В инфекционных госпиталях продолжают лечение 214 человек, - рассказывает начальник отдела в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова. - В обсерваторах изолированы 118 человек, в основном это прилетевшие из зарубежных поездок.

Последние данные о выздоровевших в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Последние данные о выздоровевших в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Режим повышенной готовности: действует до 21 июля

Карантин для приезжих: снят

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты, но требуется дистанция между столиками 1,5-2 метра

Фитнес-центры: открыты, но без баров

Храмы: открыты, но с ограничениями (нужно надевать маску)

Кинотеатры и аттракционы: закрыты

Библиотеки: закрыты

Бассейны и аквапарки, а также спа-комплексы: закрыты

Спортивные секции, где тренируются дети: закрыты

Массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Анапе 14 июля 2020

В Анапе за последние сутки выявлен один новый случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Сочи 14 июля 2020

За последние сутки положительный тест на коронавирус оказался у 6 пациентов.

Коронавирус в Геленджике 14 июля 2020

В Геленджике за последние 24 часа нет новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Туапсе 14 июля 2020

В Туапсе за последние сутки никто не заболел. Стационарное лечение проходят двое пациентов, у которых ранее обнаружили COVID-19.

Коронавирус в Ейске 14 июля 2020

В Ейском районе лечение продолжают четверо заразившихся. Новых случаев заражения в муниципалитете нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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