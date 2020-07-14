Как выбирать и мыть фрукты и овощи во время пандемии коронавируса и сезонных инфекций

Лето на Кубани - это море пользы. Солнце, морские пейзажи, целебный воздух и развалы сезонных овощей, фруктов и ягод. Казалось бы, черпай все это полной ложкой и будет тебе счастье. Но не каждый торговец лично пестовал молодильное кубанское яблочко. А витаминные ряды могут таить в себе опасность заражения какой-нибудь гадостью. В краснодарском управлении Роспотребнадзора рассказали, как не промахнуться при покупке полезных продуктов.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ

- Фрукты – хорошая замена сахара и вредных сладостей. Помимо фруктозы, придающей сладкий вкус плодам, в них содержится клетчатка, благотворно влияющая на работу желудочно-кишечного тракта. Но, чтобы они принесли лишь пользу, нужно их тщательно выбирать и мыть, - рассказали "КП" - Кубань" в надзорном ведомстве.

- покупать овощи и фрукты, в том числе бахчевые, следует только в установленных местах торговли;

- при необходимости требовать документы, подтверждающие их качество и безопасность;

- продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;

- продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.

В Роспотребнадзоре советуют обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей, их запах и консистенцию. Спелые фрукты и овощи должны приятно пахнуть. Отсутствие свойственного аромата, наоборот, должно насторожить. Фрукт могли заморозить, а потом разморозить. В этом случае все полезные качества продукта теряются.

Санитарные врачи также не советуют покупать плоды в нарезке. Такая торговля запрещена. Кусочки персиков, арбузов и дынь могут стать рассадником инфекций и привести вас на больничную койку.

Нельзя есть немытые фрукты, овощи, зелень. Снимать пробу с плодов, как бы вам этого ни хотелось, грязными руками тоже не стоит. В противном случае рискуете свалиться с кишечной заразой.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ЗЕЛЕНЬ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Несмотря на многообразие моющих средств, санитарные врачи не рекомендуют мыть ими продукты. Химия в любом случае лишает вас доли полезных веществ. Кроме того, состав такого экологичного мыла не всегда безобиден.

- корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно ненадолго замочить (10-15 минут) в тёплой воде. Затем тщательно очистить щёткой и хорошо промыть.

- капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

- цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков.

- особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды).

- виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После мытья - дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение и порчу продукта.

Примерно таков же механизм мытья ягод. Только держать их в воде не стоит. Достаточно просто хорошо ополоснуть под напором.

Если соблюдать все меры предосторожности, то кубанские плоды принесут только удовольствие!