В Сочи в селе Измайловка новую жизнь получит местный Дом культуры

Капитальный ремонт здания ведется по краевой программе развития отрасли культуры с софинансированием муниципалитета и поддержкой местных предпринимателей.

Сейчас строители готовят стены к отделочным работам, демонтируют старые полы. Капремонт коснется каждого уголка сельского ДК в Измайловке. Планируется заменить инженерные сети, кровлю, обновить фасад.

Работы здесь, как и на многих других социальных объектах района, ведутся при поддержке предпринимателя Темура Эйнатова. Сельский ДК - далеко не первый пример помощи бизнесмена району.

Кинотеатр "Луч" в Хосте

- Это очень знаковое место в нашей Хосте. Все мероприятия - городского, районного значения, все проходят здесь. В 2013 году Темур Эйнатов отремонтировал и даже улучшил облик нашего кинотеатра, сохранился исторический облик нашего «Луча». Осталась та же лепнина, остались люстры, осталась та атмосфера тех лет, когда мы еще детьми приходили сюда. Спасибо ему огромное,- рассказала член совета ТОС «Хоста» Северяна Смирнова.

Темур Эйнатов уже более 6 лет оказывает поддержку культурным объектам в Хостинском районе. Решает все необходимые вопросы и в части благоустройства. Так, по его инициативе, в парке имени Фрунзе был создан мемориал «Журавли».

Мемориал "Журавли" в Хосте

-У Темура Нодаровича Эйнатова особо чуткое отношение к истории, к ветеранам. Благодаря ему у нас в Хостинском районе были воздвигнуты мемориалы памяти - в селе Барановка и вот этот мемориал «Журавли», который посвящен героям Советского Союза - хостинцам. И очень много было сделано им для благоустройства Хостинского района, - говорит местная жительница Антонина Груднева.

В свое время были открыты скверы «Дружбы» и «Влюбленных». Обновилась и эта скульптурная композиция. Девушка-Хоста гармонично украшает небольшой скверик и является местной достопримечательностью.

Мозаичное панно на ДК в Хостинском районе

- Совместно с активом, будут обсуждаться территории, на которых возможно провести благоустройство. Мы много уделяли времени комфортной среде для наших жителей и гостей курорта, конечно много впереди, что необходимо сделать. Будем обсуждать, вносить идеи. Я думаю, команда главы поддержит это. В перспективе, после обсуждений будут приниматься решения, - отметил предприниматель Темур Эйнатов.

Предприниматель Темур Эйнатов

Приоритетные задачи для предпринимателя - решение социальных вопросов. Сейчас он готовит подарок дому культуры в Измайловке. Темур Эйнатов приобретет оргтехнику. Поскольку без оборудования невозможно провести ни одно мероприятие. А строительные работы завершатся в октябре, как раз к традиционному празднику села.