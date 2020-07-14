На даче Сталина в Сочи остановили вырубку краснокнижных растений

В Сочинском отделении Русского географического общества забили тревогу, когда на участке у дома охраны Сталина на Курортном проспекте появились кадастровые инженеры и начали разметку территории.

Через несколько дней сюда заехала строительная техника. Рабочие без предупреждения начали вырубать деревья и кустарники, а также завезли цемент, песок и металлопрофиль для строительства забора.

Строители срубили деревья и начали возводить забор

- Вырубку удалось остановить только после вызова полиции. У рабочих не было никаких документов и разрешений, - говорит ученый секретарь Сочинского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Набережная.

Пострадала уникальная коллекция растений, многие из которых занесены в Красную книгу Краснодарского края и России. На территории усадьбы произрастают инжир колхидский, лиана диоскорея кавказская, папоротник осмунда королевская, монпелийский ложнодрок и другие редкие растения.

Усадьба, построенная в 30-х годах прошлого столетия, принадлежала начальнику охраны Иосифа Сталина - генералу Николаю Власику. Сегодня здесь расположен Сочинский отдел РГО, кроме того, просторный дом является объектом турпоказа с геологическим музеем, где собраны образцы горных пород со всего мира.

- Это действующий музей, объект туристического показа, с 2019 года являющийся объектом культурного значения. По закону в стометровой охранной зоне никаких работ вестись не должно, - говорит Юлия Набережная.

По некоторой информации, на участке, который оказался в частных руках, планируют построить элитные апартаменты.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

После широкой огласки, на вырубку растений у дачи Сталина обратили внимание в администрации курорта. 14 июля запланирована встреча всех заинтересованных сторон, чтобы найти решение проблемы.

- Разрешение на строительство на указанном земельном участке не выдавалось. Уведомление о строительстве на нем индивидуального жилого дома также не поступало, - отмечают в департаменте архитектуры администрации Сочи, отмечая, что участок распложен в защитной зоне памятника.

Проверку обстоятельств вырубки деревьев и начала строительных работ начали в прокуратуре Хостинского района Сочи.

- По факту публикаций в СМИ прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку соблюдения законодательства в отношении застройки территории культурно-исторического памятника «Здание главного управления охраны правительственных дач, архитектор М.И.Мержанов» по ул. Курортный проспект, 113, - сообщают в прокуратуре.

Сейчас идет оценка нанесенного ущерба. Активисты обратились также в Управление государственной охраны объектов культурного наследия и Минприроды Краснодарского края.