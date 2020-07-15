В Краснодаре купаться нельзя, но горожан это не останавливает

Приятная прохлада краснодарцев радует не часто. По прогнозам синоптиков, грядут по-настоящему жаркие деньки, а в августе и вовсе обещают пекло. Солнце на юге печет так, что хочется поскорее окунуться в воду. Большинство людей, уставшие спасаться от жары в изоляции, пытаются разнообразить свой досуг и по старинке выбираются к реке. Правда, на водную гладь, по выводам Роспотребнадзора, можно лишь смотреть.

«Раньше купались и здоровые были!»

Вот уже не первый год официально в Краснодаре нет мест для купания - ни в один водоем погружаться нельзя. Всего в городе их 21. Причина, которую озвучивает санитарные врачи - пробы речной воды не соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Проще говоря, в реке плавает столько мути, что плавание в ней ничем не отличается от купания в сточных водах.

На набережной Юбилейного микрорайона запрет соблюдают.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Парк на Затоне

В прошлом году единственное место, где можно было позагорать и освежиться, - зона в парке 30-летия Победы на Затоне. Для горожан здесь обустроили специальные бассейны. Но они из-за коронавируса сейчас закрыты.

Пляж на Солнечном острове

Одно из самых популярных городских мест отдыха сейчас - пляж на Солнечном острове у озера Старая Кубань. В 90-е на песчаном берегу было не протолкнуться. Сюда приезжали семьями, привозили друзей. В раздевалки, выложенные из белого кирпича, выстраивалась огромная очередь. Так много было желающих окунуться в водоем.

Раньше у этих раздевалок было не протолкнуться!Фото: Евгения ХИЛЬКО

Сейчас отдыхающих на пляже меньше. Хотя даже в будний день место не пустует. Запрещающие аншлаги, кажется, выставлены на каждом метре. Но на ограничения большинство закрывают глаза.

Двое женщин забегали в водоем помочить ножки.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Одна компания спасается от жары в тенечке под деревьями. Рядом с ними - женщина в красном купальнике. Краснодарка принимает солнечные ванны, периодически забегая по щиколотку в воду - на берегу, говорит, стоять горячо.

А вот пожилой мужчина, разместившийся на крохотном полотенце, предпочитает охлаждаться в реке.

Многие жители города на пляж приходят принимать солнечные ванны.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Не смущает, что в наших водоемах купаться запрещают? - спрашиваю зашедшего в озеро отдыхающего.

- Раньше купались и здоровые были! - парирует мне краснодарец. - Главное, воду не глотать и все будет нормально.

Сколько заразы можно подцепить

- Мам, а можно я тоже купаться пойду! - увидев плавающего мужчину, плакал маленький мальчик.

Но мама ребенку на уступки не идет - сначала мягким голосом объясняла, что окунаться в воду опасно, что он еще маленький. Мальчик не унимался, тогда женщина решила взять на испуг:

- Знаешь, сколько заразы здесь можно подцепить? Заболеешь, покроешься волдырями и положат тебя в больницу, уколы буду делать.

Мальчонка тут же перестал канючить.

Женщина с ребенком не рискуют заходить в воду.Фото: Евгения ХИЛЬКО

КОНКРЕТНО

Что можно подцепить в реке Кубань

- Пробы, взятые в реках и озерах, говорят о том, что превышен уровень допустимых вредных веществ. Купания в такой воде очень опасно. Например, можно заразиться лямблиозом. Болезнь двенадцатиперстной и тонкой кишки, вызванная простейшими микроорганизмами, которые могут попасть к человеку из сточных вод, в которых есть фекалии, - говорит «КП» - Кубань» официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Молодые люди плещутся в воде, словно отдыхают на море.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Особенно, говорят специалисты, рискуют дети, которые при купании часто глотают воду. Боль в животе, тошнота и жидкий стул могут появиться как после сомнительных водных процедур, так и через одну-две недели. Лечиться придется антибиотиками.

Подцепить краснодарцы могут и лептоспироз. Эта опасная бактериальная инфекция, которая передается людям от животных. Ведь в водоемах города часто плавают собаки, иногда сюда приводят лошадей. Опасен этот недуг тем, что поражает печень и почки.

Церкариоз - еще одна инфекция, которую можно подхватить в реке - ее переносят утки.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Церкариоз, известный в народе как «зуд купальщика» - еще одна инфекция, которую можно подхватить в реке. Эта зараза вызывает чесотку и ее переносят утки.

А что там на дне?

Пляж на Солнечном острове хоть официальным и не считается, но все же спасатели здесь дежурят.

- Работаем посменно. Сейчас заступили мы с напарником. Следим за всеми, кто собирается войти в воду. Подходим, предупреждаем, что плавать здесь запрещено. Полномочий на то, чтобы выгонять или штрафовать людей у нас нет, - говорят ребята в форме спасателей. - Если заметим, что кто-то тонет, тут же бросимся на помощь. Есть лодка, есть жилеты и круг. Сможем и реанимировать при необходимости.

На пляжах, где нельзя купаться, все равно дежурят спасатели.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Краснодарцев, как выяснилось, не останавливают ни грязь, ни опасность. Дно водоемов в городе МЧС не обследует. Что там скрывается под толщей мутной воды, никто из отдыхающих не знает. Первые метров пять - река по пояс. А потом может быть резкий обрыв - из-за этого часто люди тонут.

За утопающим спасатели поплывут на лодке.Фото: Евгения ХИЛЬКО

С начала лета в Краснодаре жертвами воды стали 11 человек, среди них — двое детей.

- В прошлом году таких случаев было всего семь, - сказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин. - Сейчас территорию вблизи воды будут патрулировать правоохранители и казаки. Особо активное купание происходит в выходные. Очень тяжело граждан убеждать, что это опасно. Часто мы сталкиваемся с не совсем адекватной реакцией.

За утопающим спасатели поплывут на лодке.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Словом, несмотря на все табу, жители кубанской столицы продолжают купаться в водоемах, где, как заявляют санитарные врачи, трудно найти молекулу воды.

ВАЖНО!

Как помочь пострадавшему

Спасти жизнь человеку, которого вытащили из воды, может каждый из нас. Главное - в нужный момент не растеряться.

Голову пострадавшего нужно повернуть на бок и очистить рот от песка и ила, удалить воду из дыхательных путей и желудка, перегнув через колено лицом вниз. На все это должно уйти не более 15 секунд.

При отсутствии пульса необходимо приступить к искусственному дыханию. Для этого под шею подкладывают одежду, свернутую в валик так, чтобы голова человека была максимально опрокинута назад. Зажав пострадавшему ноздри, спасающий делает глубокий вдох и энергичный выдох в открытый рот тонувшего. Частота вдувания - 12-15 раз в минуту.

Одновременно с искусственным дыханием проводится наружный массаж сердца. Выполняется он таким образом: нужно положить ладони крест на крест на нижнюю часть груди в области сердца и производить толчки с частотой до 70 раз в минуту (на 4 надавливания - одно вдувание воздуха).