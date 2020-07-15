Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 июля: 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с развитием коронавируса в регионе. По данным на 15 июля в регионе зарегистрировано еще 62 новых случая заболевания, а общее число ковидных пациентов увеличилось до 6847 человек. Состояние 3147 человек оценивается как стабильное, они с легкой или бессимптомной формой заболевания лечатся дома, но под наблюдением своего терапевта в поликлинике.

Последние данные о заболевших коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Однако далеко не у всех пациентов коронавирус протекает в легкой форме. Коварная инфекция у некоторых заболевших вызвала осложнения, из-за чего их организм сильно ослаб.

- 15 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Три пациента подключены к ЭКМО в ККБ №1.

Врачи сейчас делают все возможное, чтобы спасти «тяжелых» пациентов.

Тем временем за последние сутки 55 человек выписались домой. Всего с начала пандемии битвы с коронавирусом выиграли 5754 пациент - это более 84% больных.

Последние данные о выздоровевших в Краснодарском крае Фото: Яндекс.

Что откроется после 16 июля

В Краснодарском крае действует режим повышенной готовности - его продлили до 21 июля. Несмотря на то, что жестких ограничений уже нет, под запретом все еще остаются массовые концерты и фестивали. Закрыты библиотеки, детские кружки и спортивные секции, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны и бани.

Не исключено, что в ближайшее время некоторые запреты снимут. Но все будет зависеть от эпидобстановки в крае.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все, - заявили в региональном Роспотребнадзоре. - Сейчас показатель 1,0.

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