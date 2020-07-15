2020-07-15T14:09:21+03:00
Происшествия

«Избавиться от меня не получится!»: начальник водоканала, спустивший тысячи кубометров нечистот в реку на Кубани, уверен в безнаказанности

Он возглавляет сразу несколько организаций ЖКХ в Северском районе [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Нечистоты сливались в реку несколько дней. Фото: "Народная газета"Нечистоты сливались в реку несколько дней. Фото: "Народная газета"
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Водопад из нечистот сливался несколько дней в реку Убин в Северском районе Краснодарского края пока жители не вызвали полицию и местные власти.

- Вот так это происходит. В воздухе стоит невыносимая вонь, а река превращается в канализационную канаву, - зафиксировали на видео журналисты "Народной газеты" Северского района экологическую катастрофу.

Сточные воды попали в реку на Кубани. Видео: "Народная газета".

После некоторых разбирательств к месту происшествия приехал начальник сразу нескольких предприятий ЖКХ в районе Александр Хазаров. Выяснилось, что из-за поломки насоса на центральной канализационной станции станицы Северской ее работникам было предложено открыть задвижку и пустить нечистоты в природную среду. По приблизительным подсчетам, в реку попало больше восьми тысяч кубометров зловонной жижи.

- Я являюсь генеральным директором ООО «Северское ЖКХ». Организация сегодня не работает, но она существует. Я директор «Северского домоуправления», «Ильского домоуправления», исполняющий директор «Львовского водоканала», директор «Азовского водоканала», основной учредитель ООО «Северская саночистка». Поэтому если вы хотите меня скинуть или куда-то стереть или опустить — никак у вас не получится. Я вас должен глубоко разочаровать, - позже объяснялся Александр Хазаров на специально созданном штабе в администрации поселения.

В приемной главы Северского района "КП" - Кубань" давать оперативный ответ отказались.

Начальник водоканала, допустивший сброс нечистот в реку, уверен в безнаказанности. Видео: "Народная газета"".

- Это была аварийная ситуация. И ее просто раздули, - коротко пояснили в администрации.

Между тем, по водной артерии загрязнения достигли ближайших к Краснодару хуторов Воликов и Бондаренко. А местные журналисты ловили на подобных сливах канализации в реку уже не раз. Спустя неделю после аварийного сброса, они вновь записали видео со зловонным фонтаном.

Жители населенных пунктов обратились в природоохранные ведомства и в прокуратуру.

- Обращение принято. Будет проведена проверка по факту сброса сточных вод, - сообщили "КП" - Кубань" в Росприроднадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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