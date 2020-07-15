2020-07-15T14:13:14+03:00
Происшествия

В Сочи и Краснодаре сообщения о минировании остановили работу аэропортов на два часа

Сейчас терминалы заработали в штатном режиме
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krr.aeroФото: krr.aero
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Напомним, днем 15 июля в аэропортах Краснодара и Сочи в одно время начали выводить людей из зданий на улицу. Неизвестные сообщили о минировании транспортных узлов на электронные почты.

Оперативные службы вместе с кинологами прочесали территории аэропортов, проверили самолеты, также обследовали здания. К счастью, ни в Сочи, ни в Краснодаре подозрительных предметов не нашли.

После ложных сообщений о минировании оба аэропорта заработали в штатном режиме.

- Оперативными службами в аэропорту Краснодар за два часа были проверены четыре самолета и здания терминалов внутренних и международных линий. Аэропорт начал работу в штатном режиме с 13:45, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе аэропорта.

В краевом центре пришлось задержать пять рейсов. Но ждать пассажиром пришлось менее часа.

Эвакуация аэропорта Краснодар 15 июля.Видео: Типичный Краснодар

В Сочи оперативники подтвердили, что сообщение о бомбе было ложным немного раньше, поэтому аэропорт здесь начал работу в штатном режиме уже в 12:25.

Не исключено, что в ближайшее время правоохранители займутся установлением и поиском автора ложных сообщений о минировании кубанских аэропортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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