В Сочи и Краснодаре сообщения о минировании остановили работу аэропортов на два часа
Напомним, днем 15 июля в аэропортах Краснодара и Сочи в одно время начали выводить людей из зданий на улицу. Неизвестные сообщили о минировании транспортных узлов на электронные почты.
Оперативные службы вместе с кинологами прочесали территории аэропортов, проверили самолеты, также обследовали здания. К счастью, ни в Сочи, ни в Краснодаре подозрительных предметов не нашли.
После ложных сообщений о минировании оба аэропорта заработали в штатном режиме.
- Оперативными службами в аэропорту Краснодар за два часа были проверены четыре самолета и здания терминалов внутренних и международных линий. Аэропорт начал работу в штатном режиме с 13:45, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе аэропорта.
В краевом центре пришлось задержать пять рейсов. Но ждать пассажиром пришлось менее часа.
Эвакуация аэропорта Краснодар 15 июля.Видео: Типичный Краснодар
В Сочи оперативники подтвердили, что сообщение о бомбе было ложным немного раньше, поэтому аэропорт здесь начал работу в штатном режиме уже в 12:25.
Не исключено, что в ближайшее время правоохранители займутся установлением и поиском автора ложных сообщений о минировании кубанских аэропортов.
ИСТОЧНИК KP.RU