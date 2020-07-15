Как правильно выбрать овощи на Кубани

Кубань - край аграрный, а это значит, что урожай здесь что надо. Практически в каждом огороде растет картофель, помидоры, огурцы, а из фруктов - вишня да черешня. И лето – это как раз время созревания всего, что может оказаться на столе – овощи, фрукты, ягоды, зелень. Многие тщательно следят за своими фигурами, садятся на диеты. За основу в меню у многих взяты свежие овощи – в них много витаминов, различных веществ и других химических полезных элементов. В краевом Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать овощи, чтобы не попасть на очередную просрочку, которую так любят подсовывать продавцы.

- Покупать плодоовощную продукцию рекомендуем только в установленных местах торговли, при этом покупатель имеем право потребовать документы, которые подтверждают качество и безопасность. Также продавцы обязаны соблюдать правила личной гигиены – чистая и опрятная одежда, специальный головной убор, нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес, - говорят в ведомстве.

Там же отмечают, что в чистоте должен содержаться и торговый павильон или палатка. Многое зависит и от внешнего вида продукции – запах, цвет, консистенция. Если помидоры стали вдруг фиолетовыми, а кабачки синими – покупать эти плоды не стоит.

- Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Ну, а чтобы не подцепить какую-нибудь инфекцию, специалисты советуют соблюдать правила личной гигиены. Это банальное мытье рук, мытье самих продуктов (без мыла и иных моющих средств), правильное хранение.

Как заявили специалисты, с мытьем овощей не все так просто как кажется. Например, по правилам, корнеплоды – картофель, редис, морковь, свекла – перед мытьем необходимо замочить на 10-15 минут в теплой воде. Затем – очистить щеткой и лишь потом только – мыть.

Фото: 23.rospotrebnadzor.ru

Наверняка многие задавались вопросом: как правильно мыть капусту? В кубанском Роспотребнадзоре отвечают: перед промыванием необходимо снять верхний слой листьев. Использовать его в пищу не рекомендуют. Чтобы вывести всех жучков из цветной капусты, нужно замочить ее в прохладной воде, разделить на соцветия.

- Мытье зелени требует особого внимания, - говорят специалисты. – Лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель нужно перебрать, избавиться от сухих веточек. Замочить в прохладной воде на 10-15 минут, чтобы вся грязь осела на дно, при этом воду лучше несколько раз менять. И только после этого рекомендуем промыть зелень под проточной водой.

Кстати, если уж боитесь встретить на листиках микробов и яйца гельминтов, то можно подержать зеленушку в солевом растворе в течение 30 минут – 1 столовая ложка на литр воды.