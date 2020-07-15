2020-07-15T18:20:33+03:00
Общество

Как правильно выбрать овощи на Кубани

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи
Никита ВЫСОЦКИЙ
Поделиться:
Картофель перед тем, как помыть, необходимо замочить в воде.Картофель перед тем, как помыть, необходимо замочить в воде.Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ
Изменить размер текста:

Кубань - край аграрный, а это значит, что урожай здесь что надо. Практически в каждом огороде растет картофель, помидоры, огурцы, а из фруктов - вишня да черешня. И лето – это как раз время созревания всего, что может оказаться на столе – овощи, фрукты, ягоды, зелень. Многие тщательно следят за своими фигурами, садятся на диеты. За основу в меню у многих взяты свежие овощи – в них много витаминов, различных веществ и других химических полезных элементов. В краевом Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать овощи, чтобы не попасть на очередную просрочку, которую так любят подсовывать продавцы.

- Покупать плодоовощную продукцию рекомендуем только в установленных местах торговли, при этом покупатель имеем право потребовать документы, которые подтверждают качество и безопасность. Также продавцы обязаны соблюдать правила личной гигиены – чистая и опрятная одежда, специальный головной убор, нагрудный фирменный знак организации, ее наименование, адрес, - говорят в ведомстве.

Там же отмечают, что в чистоте должен содержаться и торговый павильон или палатка. Многое зависит и от внешнего вида продукции – запах, цвет, консистенция. Если помидоры стали вдруг фиолетовыми, а кабачки синими – покупать эти плоды не стоит.

- Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Ну, а чтобы не подцепить какую-нибудь инфекцию, специалисты советуют соблюдать правила личной гигиены. Это банальное мытье рук, мытье самих продуктов (без мыла и иных моющих средств), правильное хранение.

Как заявили специалисты, с мытьем овощей не все так просто как кажется. Например, по правилам, корнеплоды – картофель, редис, морковь, свекла – перед мытьем необходимо замочить на 10-15 минут в теплой воде. Затем – очистить щеткой и лишь потом только – мыть.

Фото: 23.rospotrebnadzor.ru

Фото: 23.rospotrebnadzor.ru

Наверняка многие задавались вопросом: как правильно мыть капусту? В кубанском Роспотребнадзоре отвечают: перед промыванием необходимо снять верхний слой листьев. Использовать его в пищу не рекомендуют. Чтобы вывести всех жучков из цветной капусты, нужно замочить ее в прохладной воде, разделить на соцветия.

- Мытье зелени требует особого внимания, - говорят специалисты. – Лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель нужно перебрать, избавиться от сухих веточек. Замочить в прохладной воде на 10-15 минут, чтобы вся грязь осела на дно, при этом воду лучше несколько раз менять. И только после этого рекомендуем промыть зелень под проточной водой.

Кстати, если уж боитесь встретить на листиках микробов и яйца гельминтов, то можно подержать зеленушку в солевом растворе в течение 30 минут – 1 столовая ложка на литр воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Бойцов Росгвардии освободят от необходимости представляться при задержании
При разгоне несанкционированных митингов и задержании преступников они будут сначала обеспечивать общественную безопасность, а уже потом переходить к общению. Если в этом будет необходимость
Новости 24
За полтора месяца лета Краснодарский край посетили почти 2 млн человек
Лесничие на Кубани получили новые служебные автомобили
Самозанятые жители Кубани могут пользоваться мерами господдержки
В Анапе прокуратура добилась выделения жилья для детей-сирот
Начальник одного из отделов полиции Геленджика попался на крупной взятке
Житель Кубани нашел в уборной и присвоил чужое золотое кольцо
Мошенник под видом банкира украл почти 200 тысяч с карты жительницы Сочи
Армавирский филиал «Россети Кубань» присоединил к сетям 326 объектов социальной сферы и АПК
В Краснодаре презентован каталог одежды для школьников и учеников казачьих классов
Насильник 9-летней девочки на Кубани предстанет перед судом
В станице Ленинградской ДК получил световое оборудование на 1 млн рублей
Краснодарский край не будет сокращать расходы на социальные нужды в 2020 году
Многодетные семьи на Кубани земельные участки сразу получат в собственность
Директор компании в Краснодаре оштрафован на миллион за предложение взятки в 50 тысяч рублей
Краснодар один из первых в России выйдет из кризиса после пандемии коронавируса
В Сочи московские туристы заблудились на горе Ахун
Жительница Краснодара обманула покупателя на 20 тысяч рублей
ВТБ: жители Юга активнее всего пользовались кредитными каникулами
На Кубани мужчина во время пьянки до смерти забил 27-летнюю собутыльницу
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 15 июля 2020 увеличилось на 65
На Кубани в ДТП погибли два подростка
В Сочи мужчина серьезно травмировал ногу на «диком» пляже