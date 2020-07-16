Стеклянные двери, прямоугольный козырек: какими будут подъезды при строительстве новых многоэтажек в Краснодаре

В июне Городская Дума Краснодара приняла новую редакцию Правил благоустройства. После изменений в документе появились несколько новых пунктов, которые необходимо учитывать при строительстве и капремонте многоквартирных зданий.

Теперь в краснодарских подъездах будут стеклянные двери. В правилах отмечается, что остекление должно быть минимум 70%. Стоит сказать, что это требование вызвало неоднозначную реакцию.

Например, краснодарский дизайнер Артемий Лебедев поддержал правку.

- Мы забываем, что у нас уже стоят двойные металлические двери в квартирах. Нам нечего бояться. Но мы еще дополнительно защищаем вход в общественное пространство — в подъезд. Он мог бы быть прозрачным и безопасным, но мы его замуруем и покрасим серым. Самое парадоксальное в том, что мы не боимся делать стеклянные двери в магазины, кафе или банки... Что, в подъезде у нас что-то более ценное, чем в кафе? В подъезде есть мебель, посуда, предметы интерьера? Да у нас там только банка из-под нескафе на третьем этаже для окурков стоит, - выразил свое мнение в соцсетях эксперт.

Такой пример подъезда привела главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Фото: iliasotonin

А вот некоторые руководители УК отметили, что есть районы, в которых сделать это будет непросто. Одной из тех, кто выступил против стеклянных дверей в подъездах стала гендиректор управляющей компании «Виктория» Инна Скамкочаишвили. Она подчеркнула, что бронированные стеклянные двери дорого стоят. Так как речь идет о деньгах собственников, то будет очень сложно и почти невозможно убедить их в целесообразности новых требований к внешнему виду входных групп.

Помимо стеклянных дверей, исходя из новой редакции документа, входные двери в подъезд нужно устанавливать без выступов с отбойной пластиной в нижней части двери. Отмечено, что входные и тамбурные двери должны выглядеть одинаково.

На входе обязательно сохраняется табличка с номером подъезда и номерами квартир, светильник и домофон. В документе уточняется, что номер подъезда должен читаться с расстояния не менее пяти метров.

Также входы в краснодарские подъезды будут без ступеней – об этом тоже гласят новые Правила благоустройства. А козырёк – только прямоугольный.

ЧТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ?

На входе в подъезд по новым правилам нельзя вешать доски объявлений. Не разрешается красить откосы и стены, облицованные камнем, также запрещено делать откосы из керамической плитки.