Власти Кубани помогли матери ребенка-аутиста, которая осталась без пособий из-за блога в соцсети

Станислава Войцеховская воспитывает сына одна, с мужем в разводе. Ребенок непростой – болен аутизмом. Много времени уходит на воспитание и развитие сына, до недавнего времени единственной финансовой подпорой были выплаты Пенсионного фонда – пособие в 10 тысяч рублей. Но их пару месяцев назад девушка лишилась, а еще 20 тысяч вернула.

Причиной всему стал ее блог в соцсети. По сравнению с гигантами ее страничка не раскручена, читателей немного. Там она рассказывала о воспитании особенного сына, о сложностях, с которыми сталкивалась, давала советы и рекомендации. Появился и круг постоянных читателей, которые ждали выхода новых публикаций. Когда количество просмотров достигло определенного количества, платформа предложила матери-одиночке небольшой заработок – всего пару тысяч в месяц за рекламу в ее статьях. Та и согласилась. Но только не учла, что данные о любом заработке отправляются в Пенсионный фонд. Тут девушка и попалась, ведь по закону пособия получать могут только безработные.

Сейчас Женя занимается сенсорной интеграцией, катается на лошадях. Он понимает устную речь, обучается бытовым навыкам. Фото Станиславы Войцеховской.

- Я даже не думала о том, что это считается за работу. Ведь мой заработок тут даже меньше прожиточного минимума. За три месяца я заработала всего 8 тысяч рубелей, это разве деньги? – говорит Станислава Войцеховская.

В ходе разбирательства в ПФР ей поставили условие: либо снять блог с монетизации и предоставить документ о том, что она больше там не работает, либо продолжить – но без социальной выплаты.

- Существуют определенные правила осуществления ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Пенсионный фонд должен действовать в соответствии с ними. Мать ребенка-инвалида своевременно нас не известила. Данные о том, что она работает, предоставил её работодатель в территориальный орган ПФР. В этой связи ежемесячная выплата прекращена и образовалась переплата, которую она вернула в добровольном порядке, - пояснил руководитель группы по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда Краснодарского края Владимир Обиход.

На положение одинокой матери обратил внимание глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил заместителю министра образования Сергею Урайкину помочь Станиславе Войцеховской. И решение было найдено – теперь молодая мама будет официально работать, это, кстати, не помешает ей продолжать вести свой блог.

- Станислава является активным блогером. Она рассказывает об особенностях жизни сына, о всех нюансах ребенка с таким диагнозом - и делает это очень интересно, креативно и с собственным подходом, заявил Сергей Урайкин. - Мы встретились, выяснили, что Станислава является компетентным специалистом по связям с общественностью. Поэтому решили вместе запустить проект, который предполагает работу с молодежью, с молодыми мамами, тем самым открывая новый вектор развития молодежной политики в совокупности с блогерством. Все это дало нам возможность предложить Станиславе трудоустройство с возможностью удаленной работы, что позволит ей и дальше развивать и монетизировать свой блог, оставаясь при деле.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

За рекламу в соцсетях мать ребенка-инвалида в Краснодаре лишили пособия

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