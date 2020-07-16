В Краснодарском крае с 18 июля открывают аквапарки и бассейны
С 18 июля в Краснодарском крае возобновят работу аквапарки и бассейны. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба. Эпидемиологическую ситуацию в регионе в разгар курортного сезона власти называют стабильной.
- Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших – 85%, - заявил Вениамин Кондратьев.
Поэтому с 18 июля начинается очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Снова смогут открыться аквапарки, бассейны, аттракционы на открытом воздухе. Все это может работать только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, в Краснодарском крае откроются библиотеки, но без доступа в читальные залы, кружки и секции для индивидуальных занятий с детьми, а также возобновится учебно-тренировочный процесс в спортивных школах.
При этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 3 августа.
- Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края, - заявил Кондратьев.
В крае продолжает действовать масочный режим в помещениях и местах скопления людей. Роспотребнадзор усилит контроль за его соблюдением в торговых центрах и супермаркетах.
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ИСТОЧНИК KP.RU