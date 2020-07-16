2020-07-16T16:00:40+03:00
Спорт

В ФК «Сочи» вспышка коронавируса. Матч с «Тамбовом» отменен

Положительные тесты сдали девять представителей клуба
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК СочиФото: ФК Сочи
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ФК «Сочи» не сыграет с «Тамбовом» из-за вспышки коронавируса в команде. Положительные тесты сдали девять представителей клуба.

- Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», - сообщили в пресс-службе РПЛ.

Матч «Тамбов» - «Сочи» должен был состояться 16 июля в 20:30 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

Футболисты и тренерский штаб «Сочи» узнали о положительных результатах теста в Нижнем Новгороде, куда они прибыли 15 июля. Теперь «Сочи» грозит техническое поражение в матче с «Тамбовом». В заключительном туре 22 июля у южан запланирована выездная игра с «Крыльями Советов».

Сейчас команда Владимира Федотова занимает 12-ю сточку и за два тура до финиша чемпионата обеспечила себе сохранение прописки в премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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