В ФК «Сочи» вспышка коронавируса. Матч с «Тамбовом» отменен

ФК «Сочи» не сыграет с «Тамбовом» из-за вспышки коронавируса в команде. Положительные тесты сдали девять представителей клуба.

- Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», - сообщили в пресс-службе РПЛ.

Матч «Тамбов» - «Сочи» должен был состояться 16 июля в 20:30 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

Футболисты и тренерский штаб «Сочи» узнали о положительных результатах теста в Нижнем Новгороде, куда они прибыли 15 июля. Теперь «Сочи» грозит техническое поражение в матче с «Тамбовом». В заключительном туре 22 июля у южан запланирована выездная игра с «Крыльями Советов».

Сейчас команда Владимира Федотова занимает 12-ю сточку и за два тура до финиша чемпионата обеспечила себе сохранение прописки в премьер-лиге.