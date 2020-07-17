2020-07-16T16:43:28+03:00
Общество

Семеро смелых: «Ростелеком» и «КП» определили победителей викторины «Трансформируй это!»

Суперприз и шесть поощрительных призов получат лучшие из лучших
Иван ЕГОРОВ
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Победителем стал самый эрудированный, находчивый и упорный читатель «КП» АлександрПобедителем стал самый эрудированный, находчивый и упорный читатель «КП» Александр
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«Ростелеком» совместно с Краснодарским филиалом «Комсомольской правды» определил победителей самой интеллектуальной викторины года «Трансформируй это!»

Напомним, в июне «Ростелеком» и «КП» запустили викторину для знатоков прогрессивных технологий и любителей высоких скоростей. На протяжении четырех недель участникам приходилось разгадывать каверзные загадки и отвечать на вопросы организаторов. Серьезным испытаниям подвергалась и фантазия наших конкурсантов, ведь чтобы ответить на вопросы викторины, нужно было мысленно трансформировать интернет в полезные сервисы для безопасности жилища, обучения, досуга и хобби.

Скажем честно: не все сумели выдержать четырехнедельный интеллектуальный марафон. Кто-то сошел с дистанции в самом начале игры, кому-то удалось продержаться несколько раундов. Но у нас есть настоящий супергерой, который сумел справиться со всеми вопросами и по праву занять достойное место в финале викторины «Трансформируй это!». Победителем стал самый эрудированный, находчивый и упорный читатель «КП» Александр. Он доказал, что его волю к победе не в состоянии сокрушить какие-то четыре недели непрерывного мозгового штурма. Ему и достанется главный приз - бесплатная подписка на сервис Wink «Ростелекома», который наверняка придется ему по душе и поможет хорошо провести свободное время.

Но мы не можем обойти вниманием и других наших героев, которые тоже показали высокий класс и добрались до финишной прямой.

Поощрительные призы «Ростелекома» получат:

Екатерина, Владимир, Юрий, Лариса, Светлана, Наталья.

От всей души поздравляем победителей и желаем им новых громких побед в будущих состязаниях, которые мы непременно для них подготовим!

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