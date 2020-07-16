Богачам здесь нет места: в Сочи на отдых ждут средний класс

В Сочи июль и август - время максимального спроса на жилье у моря или отели в горах. И номеров в гостиницах становится все меньше с каждым днем. Возможно, недели через две койко-мест совсем не останется. Специалисты туриндустрии планируют встретить август со 100-процентной загрузкой курорта.

А пока особым спросом у гостей пользуются либо пятизвездочные отели, либо вариант размещения экономкласса в вилке цен от 1500-2000 рублей в сутки. Средний сегмент номеров стоимостью 5000-7000 тысяч рублей в этом сезоне менее популярен.

Лидер по заполняемости в Сочи - прибрежный кластер. 1-е место по загрузке - Центральный и Адлерский районы.

Цены в отелях в Центральном и Адлерском районах - от 2300 рублей в сутки. В Хостинском районе - от 2000 тысяч рублей. Пос. Дагомыс предлагает апартаменты за 1500-2000 рублей в день.

Фото предоставлено пресс-службой УК "Русский дом"

- В этом сезоне цены на июль и август у нас сровнялись. Номера, безусловно, пользуются повышенным спросом. Большинство гостей выбирают стандарт в аппарат-отелях в Адлерском районе или на Мамайке. Второй, чуть более дорогой, но очень популярный вариант отдыха - в парк-отеле поселка Лазаревского. VIP-клиенты, как правило, останавливаются в спа-отеле поселка Лоо с трехразовым питанием, - сообщил гендиректор одной из управляющих компаний сети отелей в Сочи Дмитрий Федоров. - Загрузка по всем нашим отелям, а их у нас четыре, в среднем в июле составляет 80%, в августе - 90%.

На сочинском пляже яблоку негде упасть.Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В горах тоже можно найти номер за 2000 рублей. В Красной Поляне летний курортный сезон стартовал в середине июня - с возобновлением работы канатных дорог и открытием отелей. Примерно половина номерного фонда здесь уже забронирована до конца лета. Стоимость номеров здесь начинается с 2 тысяч рублей в сутки.

- Сегодня на курорте семь из девяти отелей открыты для гостей, в числе которых и комплекс апартаментов. Везде есть свободные места и на третью декаду июля, и на август. Хотя бронирование идет достаточно активно. Туристы уже оценили преимущества горного кластера Сочи, - рассказали в пресс-службе одного из горных курортов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый дорогой отель курорта забит туристами

За сутки тут просят от 35 000 рублей.

Фешенебельные отели в центре Сочи совсем не выглядят пустынными. Жизнь здесь бурлит вовсю! У самого дорого отеля на курорте, который находится на улице Орджоникидзе и в котором в сутки за номер просят от 35 тыс. рублей, припаркованы сплошь автомобили класса «люкс». Из гостиницы выходят леди и джентльмены в брендовых нарядах. Загорают они на закрытой территории отельного пляжа. Здесь заселиться можно в номер на двоих по цене от 35 тысяч в сутки в последней декаде июля.

Кстати, в этом отеле снимает апартаменты и игрок ФК «Сочи», экс-футболист «Зенита» Александр Кокорин. Здесь селятся звезды шоу-бизнеса и российские олигархи.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Трешки» свободны.

- Некоторые отели и санатории категории «люкс» действительно могут приостанавливать бронирование на конец июля, и особенно на август, когда мы ожидаем 100% загрузку в этом секторе, - говорит директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Очень активно идет бронирование и заселение в «низовом» секторе, в гостевые дома практически по всем районам Сочи. А вот в отели среднего ценового диапазона - три звезды, четырке, например, пока значительно свободнее. Но, думаю, к августу эти диспропорции выровняются и загрузка будет полной, судя по динамике бронирования.