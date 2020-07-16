Девять игроков «Сочи» заразились коронавирусом. Главное

Фото: ФК Сочи

16 июля стало известно о вспышке коронавируса в футбольном клубе «Сочи». Тесты девяти представителей команды дали положительные результаты. В момент, когда об этом стало известно, игроки и тренеры находились в «Нижнем Новгороде», где готовились к матчу с «Тамбовом».

МАТЧ ОТМЕНЕН

Премьер-лига объявила, что матч 29-го тура «Сочи» - «Тамбов», запланированный на 16 июля 20:30 – отменен.

- Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова», - говорится в заявлении РПЛ.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Судя по всему, «Сочи» засчитают техническое поражение в этом матче со счетом 0:3. До окончания чемпионата у южан еще одна игра – на выезде с «Крыльями Советов». Но и ее результат не имеет принципиального значения для «Сочи» - клуб избежал вылета и обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

КТО ЗАБОЛЕЛ В «СОЧИ»

Имена и фамилии заболевших представителей «Сочи» пока не называются. По некоторым данным, среди них нет Александра Кокорина. У заболевших инфекция протекает в бессимптомной форме.

ЗАЯВЛЕНИЕ «СОЧИ»

- Матч с «Тамбовом» не состоится. Игроки и персонал футбольного клуба «Сочи» вернутся домой чартерным рейсом в ближайшее время. По прибытии в Сочи команда будет следовать требованиям краевого Роспотребнадзора, - заявили в «Сочи».

КОКОРИН УХОДИТ?

После известий о массовом заболевании в «Сочи», Александр Кокорин опубликовал пост в инстраграме с подписью: «Миссия выполнена. Всем здоровья». Права на футболиста принадлежат «Зениту», с котором, возможно, игрок и начнет переговоры о продолжении карьеры. В «Сочи» Кокорин забил семь мячей в 10 матчах.