2020-07-16T20:12:53+03:00
Общество

В Сочи откроются шесть аквапарков

Они возобновят работу 18 июля
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи откроются шесть аквапарков. Фото: @new.akvalooВ Сочи откроются шесть аквапарков. Фото: @new.akvaloo
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С 18 июля 2020 года в Краснодарском крае возобновят работу аквапарки и бассейны. Такое решение принял губернатор Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба. Конечно, все это может работать только при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

В Сочи 18 июля заработают 6 аквапарков.

«Маяк» на улице Приморской, 3/7

«Амфибиус» на улице Ленина, 219

«Аквалоо» на улицу Декабристов, 78б

«Морская звезда» на улице Декабристов, 78б

«Наутилус» на улице Победы, 2/1

«Галактика» на улице Ачипсинская,12

Кстати, откроются и пятизвездочные отели на курорте, которые были закрыты из-за того, что аквапарки у них не работали. Например, «Аквалоо» принимает гостей и предлагает им развлечения в огромном аквапарке, куда, собственно, туристы и едут.

- В Сочи приехало более 150 000 туристов, - сообщила «Комсомольской правде» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Многие едут с детьми и новые развлечения для них помогут сделать отдых более качественным и насыщенным впечатлениями.

Светлана Батяйкина напомнила, что всего гостей сегодня принимают около 550 предприятий туриндустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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