2020-07-16T22:42:58+03:00
Дом. Семья

В школу Геленджика забежала обезьяна и заняла кресло охранника

Хозяина макаки пока не установили
Евгения СОРОКА
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Не исключено, что обезьяна сбежала от одного из пляжных фотографов. Фото: gelpriboy.ruНе исключено, что обезьяна сбежала от одного из пляжных фотографов. Фото: gelpriboy.ru
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Забавный случай произошел в городе-курорте. В полицию Геленджика позвонил мужчина, который представился охранником местной школы №3. По словам мужчины, через центральный вход в учебное заведение забежала обезьяна. Никаких препятствий для примата не было. Сейчас в здании полным ходом идет ремонт, двери открыты.

В школе макака задержалась. Она забралась на кресло охранника и стала осматривать помещение - по всей видимости, обзор там хороший.

Уж откуда сбежала обезьяна, не ясно. Поэтому охранник вызвал стражей порядка. Чтобы макака не скрылась, ее приманили хлебом и водой. Через время подъехали полицейские. Забирать в обезьянник ее не стали - все-таки там содержится другой контингент, поэтому ее пристроили в местный зоопарк.

Нового обитателя тщательно осмотрел ветеринар, после чего макаке выделили отдельный вольер.

- У нас имеется огромный опыт по всем необходимым мерам соблюдения режима таких животных, - сказал газете «Прибой» сотрудник зоопарка Илья Мазнев. - Здоровью животного ничего не угрожает.

Хозяин примата пока не установлен. Не исключено, что обезьяна сбежала от одного из пляжных фотографов, которые в разгар сезона зарабатывают на туристах, предлагая им сделать памятный снимок. Правда, ошейника на ней не было.

- Если владелец пропавшего примата все-таки объявится, то мы обязательно вернем его, - добавляют в зоопарке. - Но при условии, если хозяин предъявит все необходимые справки и свидетельства на обезьяну.

А пока же макака будет обживаться на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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