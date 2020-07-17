Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 июля: в регионе готовятся к открытию бассейны и аквапарки, но масочный режим ужесточат
«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией, связанной с угрозой распространения коронавируса на Кубани. По данным на утро 17 июля, в Краснодарском крае выявлено 67 новых случаев заболевания, а общее число "ковидных" пациентов увеличилось до 6979 человек. 2992 пациентов лечатся дома под наблюдением медиков в поликлиниках по месту жительства, их состояние оценивается как бессимптомное удовлетворительное. Но есть и тяжелобольные.
- 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Два пациента подключены к ЭКМО в ККБ №1.
За последние сутки от инфекции умерли трое.
Между тем, оперативный штаб вновь озвучил ряд объектов, которые возобновят работу после карантина. Итак, с 18 июля в Краснодарском крае возобновят работу аквапарки и бассейны. Эпидемиологическую ситуацию в регионе в разгар курортного сезона власти называют стабильной.
- За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших – 85%, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Снова смогут верну аттракционы на открытом воздухе. Все это может работать только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, снова смогут вернуться к работе библиотеки, но без доступа в читальные залы, кружки и секции для индивидуальных занятий с детьми, а также возобновится учебно-тренировочный процесс в спортивных школах.
При этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 3 августа. Контроль за ношением масок в закрытых помещениях планируют ужесточить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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