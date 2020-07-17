«Сочи или Анталия»: как открытие авиасообщения с Турцией отразится на заполняемости курорта

Сообщается, что с 15 июля открывается авиасообщения между Россией и Турцией. Это долгожданная новость для многих отпускников. Но пока на табло московских аэропортов нет рейсов в Анталию. А вот в Краснодарский край самолеты должны полететь с 5 августа.

Но, как только они появятся, не оставит ли это Сочи без отдыхающих? Как отразится возобновление полётов в Турцию на загрузку сочинских здравниц?

- Никак не отразится. Как были заполнены в прежние годы - такой процент загрузки будет и в этом году, - считает генеральный директор одного сочинского санатория Дмитрий Богданов. - Заполняемость наших курортов никак не зависит от того, закрыты или открыты границы.

Аналогичного мнения и член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператорской компании в Сочи Бэлла Тарасова.

- В нынешнем сезоне мы уже победили всех конкурентов. Гостей много: отели и санатории забронированы на июль и август, отдых уже спланирован. Думаю, что вряд ли кто-то будет отменять брони в Сочи и лететь в Турцию, при условии открытия полётов на средиземноморские курорты, - отметила Бэлла Тарасова. - Тем более россияне выбирают Сочи, а не зарубежные курорты из соображений эпидбезопасности в период пандемии коронавируса.

С начала 2020 года Сочи посетили 1,2 миллиона туристов.Фото: Юлия БАРАНОВА

По мнению председателя правления ассоциации отельеров АМОС Валентины Богдановой, открытие турецких курортов не сильно заметно скажется на туристическом потоке в Сочи.

- Во-первых, Турция уже подняла цены, и отдых там в этом году весьма дорогой. Во-вторых, множество россиян опасаются выезжать за границу, имея перед глазами примеры тех, кто «застрял» там. Ведь второй волны никто не исключает, - прокомментировала Валентина Богданова.

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи «КП» сообщили, что с начала 2020 года город посетили 1,2 миллиона туристов. По прогнозам специалистов, в конце июля планируется 90-процентная заполняемость сочинских гостиниц и санаториев, а в августе загрузка может составить 100 процентов.