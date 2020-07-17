Выписка из Росреестра: где ее получить и сколько стоит в Краснодарском крае

В Краснодарском крае жители часто заказывают выписки из Росреестра. Эти сведения могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.

- Чаще всего выписки из реестра используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога или при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кадастровой палате региона.

Жители Кубани в год запрашивают больше двух миллионов таких выписок. По данным экспертов, только за первое полугодие 2020 года краевая Кадастровая палата выдала более 1,1 миллиона выписок из ЕГРН. Из общего объёма подготовленных сведений около миллиона представлены в электронном виде.

Часто задаваемые вопросы кубанцев

Какую выписку нужно заказать, чтобы в ней были координаты моего земельного участка и сколько она будет стоить? Какие документы для этого нужны?

Информация о координатах земельного участка содержится в выписке об объекте недвижимости. Получение выписки из ЕГРН удобнее всего следующими способами:

- Обратиться в ближайшее МФЦ Краснодарского края (с адресами и графиком работы которых можно ознакомиться на сайте http://www.e-mfc.ru). Предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), и получить уникальный идентификатор начисления для оплаты квитанции за предоставление соответствующих сведений.

-Воспользоваться сервисом Росреестра (http://rosreestr.ru) направив запрос на предоставление сведений из ЕГРН в электронной форме.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в виде бумажного документа для физических лиц в будет стоить 870 рублей. Необходимо отметить, что срок изготовления выписки из ЕГРН – 3 рабочих дня, в случае если выписку заявитель запрашивает через МФЦ, то срок исполнения – 5 рабочих дней. Срок исполнения выписки из ЕГРН исчисляется со дня поступления оплаты.

Как получить сведения об объекте, находящемся в другом регионе России?

Любые сведения ЕГРН относительно объектов и граждан РФ можно получить в любом регионе нашей страны, независимо от места нахождения объекта или же места регистрации человека.

Чтобы получить нужную выписку Вам потребуется подать запрос на предоставление сведений из ЕГРН в виде необходимой выписки – о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении правообладателей) или выписки об основных характеристиках на объект недвижимости (в отношении объектов). Это проще всего сделать, обратившись в ближайший офис МФЦ, либо воспользоваться сервисом Росреестра (http://rosreestr.ru).

Планируется покупка квартиры, но есть сомнения в чистоте сделки. Какую выписку я могу заказать, чтобы посмотреть, нет ли на квартире каких либо обременений, арестов?

Обременения вы можете увидеть в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Заказав выписку в электронном виде, вы получите быстрее всего. Ко всему прочему, она будет дешевле - 290 рублей, относительно стоимости выписки в бумажном виде – 460 рублей. Выписку можно заказать либо в любом МФЦ, либо через официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru).

Как получить сведения о кадастровой стоимости принадлежащих мне объектов недвижимости?

Эти данные можно получить в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Документ содержит сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости (в том числе на определенную дату), дату утверждения кадастровой стоимости, дату, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, дату внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН и дату начала применения кадастровой стоимости.

Для получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости необходимо обратиться в любое МФЦ. Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости также можно на сайте Росреестра (rosreestr.ru) или Едином портале государственных услуг.

Выписка о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.