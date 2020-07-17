Куратор краснодарской «Типографии» Елена Ищенко: Краснодар не кажется мне консервативным городом

Елена Ищенко: Краснодар мне не кажется консервативным городом 00:00 00:00

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в программе «Все свои» на радио «КП» художественный критик и куратор Центра современного искусства «Типография» Елена Ищенко. Москвичка «прописалась» на Кубани недавно, и ее свежий взгляд разрушает некоторые стереотипы о регионе и городе. Шел разговор и о том, как совриск соседствует с патриархальностью, в чем заслуги местной власти и надо ли рушить памятники Ленину.

Нина Шилоносова:

- Исследователь современного искусства Елена Ищенко родилась в Белгороде, состоялась в Москве. Ее профессионально интересовали «культурная динамика и художественная энергия» на периферии. Изучение проектов арт-группы ЗИП привели в Краснодар. Где она не просто осталась, а как куратор возглавила «Типографию» - заметное место силы современного искусства на карте России.

Дмитрий Михеев:

- Елена, сколько лет вы уже постоянно живете на Кубани?

Елена Ищенко:

- С 2017 года. Получается уже 3 года. Вообще, впервые в Краснодаре я оказалась в 2016 году, в январе. Приехала к своему другу Диме Селину, он занимается «Чистыми играми». Он тоже жил в Москве, мы снимали комнаты в одной квартире и подружились. Потом я приехала еще раз летом 2016 года - делать выставку «Открытые системы», которая была посвящена самоорганизованным арт-инициативам в России. Я тогда работала в музее «Гараж». А в Краснодаре мы проводили выставку в «Типографии». После я начала чаще сюда приезжать и вот до сих пор здесь.

Нина Шилоносова:

- А балачку слышать приходилось? Бывали в станицах?

Елена Ищенко:

- Вы сказали, что я родилась в Белгородской области, но я жила не в самом Белгороде, а в маленькой деревне - в селе Дмитриевка, которое находится в 50 км от границы с Украиной. Поэтому я с суржиком, балачкой, знакома еще с того времени, потому что мои бабушка и дедушка активно ею пользовались.

Нина Шилоносова:

- Звучит похоже?

Елена Ищенко:

- Да. Очень.

Дмитрий Михеев:

- Елена, вы закончили МГУ с красным дипломом. Какой факультет?

Елена Ищенко: - Журналистика.

Нина Шилоносова: - А я думала «искусствоведение»...

Елена Ищенко:

- Нет, журналистика. И я на этом факультете начала заниматься исследованиями визуального искусства, в частности, кино. То есть заканчивала кафедру литхудкритики. И мой диплом был посвящен развитию повествовательности в видеоарте. Так я начала изучать кино и перешла к современному изобразительному искусству.

Нина Шилоносова:

- В Москве вы были, в общем-то, своя, местная, но сама столица… Еще в советское время было такое слово «лимита» - рабочие, которые приезжали на стройки. Сейчас это прибежище провинциалов плюс мигрантов и гастарбайтеров из стран СНГ. Вы боялись там «чужих»?

Елена Ищенко:

- Вообще мне не нравится слово «чужой», потому что я в своей деятельности стараюсь с ним бороться. И мне кажется, что уместнее было бы использовать слово «другой».

Нина Шилоносова:

- Как «инаковый», «иной»?

Елена Ищенко:

- Да. В такой перспективе, мне кажется, мы все можем смотреть друг на друга как на других, так как мы все отличаемся. И вот эта стратификация какая-то, которая сейчас происходит: выделение гастарбайтеров, мигрантов, каких-то отдельных групп, к которым относятся заведомо хуже, чем к нашим коллегам из Москвы или Краснодара, и других понятных городов для нас. Мне кажется, что мы должны с этим бороться, потому что это такие же люди. И вот из-за таких стереотипов этим людям могут не платить зарплату, считать их людьми второго сорта.

Дмитрий Михеев:

- Слово «кубаноид», что оно означает по-вашему?

Елена Ищенко:

- Если честно, я впервые услышала это слово, когда сюда переехала. До этого для меня его не было вообще нигде. Сама, мне кажется, я ни разу его не употребляла. (Смеется.)

Нина Шилоносова: - Вот на мой взгляд, разные люди разные коннотации с этим связывают: и в плюс, и в минус. А кто-то просто с юмором воспринимает.

Елена Ищенко:

- Мне кажется, это тоже очередная попытка создать некий стереотип. И я думаю, что с этим стоит бороться. Я, например, никого не называю «кубаноидами».

Нина Шилоносова:

- А более известное слово, причем не только у нас в крае, - «понаех» - вас не бесит?

Елена Ищенко:

- Бесит, конечно. Но в Москве, по моим ощущениям, оно еще сильнее употребляется, потому что населения в Москве 15 миллионов, хотя всем понятно, что из этих 15 миллионов в Москве родились… половина? Если не меньше. И огромное количество людей туда приезжает. Возможно, «понаех» становится менее употребляемым, потому как количество людей, которые приехали туда - там живут, там работают - оно настолько большое, что уже невозможно представить компанию, где только коренные москвичи. Там «понаех» со своей негативной коннотацией уже «отваливается». И как мне кажется, для Краснодара это уже тоже становится неактуальным. Потому что количество людей, которые сюда приехали за последние годы, оно тоже гигантское. С кем бы я ни общалась, все время узнаю, что это человек из Хабаровска или из Находки, или из другого города. И этого так много…

Нина Шилоносова:

- А сколько нужно прожить в регионе, чтобы называть себя местным, как считаете?

Елена Ищенко:

- Это сложный вопрос. Я, конечно, не могу назвать себя местной, но ассоциирую себя с Краснодаром. Я могу сказать: «у нас», имея в виду «у нас - в Краснодаре».

Нина Шилоносова:

- Отлично. А надо ли вот вообще смешиваться? Нужно ли мимикрировать, чтобы не отличаться? Может, некоторые «гэкать» начинают, чтобы слиться с кубанцами?

Елена Ищенко: - А под что мимикрировать?

Нина Шилоносова: - Под местного. Под кубанца.

Елена Ищенко: - А что значит «кубанец»? Вот вы меня спрашиваете, а я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не знаю, как ведет себя кубанец.

Нина Шилоносова: - Простите, вы провели у себя целые сессии про локальную идентичность.

Елена Ищенко: - Ну я же не стала казачкой.

Нина Шилоносова: - Ну да.

Дмитрий Михеев: - Есть такое мнение, что «художник должен придерживаться корней». Важна ли географическая привязка, равна ли она идеологической?

Нина Шилоносова: - В дискуссиях в художественной среде Краснодара некоторые считают, что выставка «Хлеб» кубанских художников в Санкт-Петербурге - это круто. Другие, наоборот, смеются.

Елена Ищенко: - Выставка «Хлеб», курированная Арсением Штейнером, мне кажется вообще вопросительным проектом, который, скорее, обращен в прошлое, к консервативным идеалам. Я же со своей стороны все-таки больше выступаю за демократию, за что-то новое, за взгляд в будущее, за какие-то утопические сюжеты. И я думаю, что они мало связаны с этим «Хлебом» и с золотыми нивами, с которыми, может быть, ассоциируется Кубань.

Нина Шилоносова: - Но в то же время «корни» важны для деятеля искусства или нет?

Елена Ищенко: - Они важны для всех. Но недавно я слушала лекцию, в которой питерский философ и теоретик Оксана Тимофеева рассуждала о том, как корневая система работает у дерева. Ведь дерево сеет свое семя, и потом где-то оно укореняется. Пускает свои корни уже не там, где растет родительское дерево. Оно всегда где-то в другом месте - куда его принес ветер, человек, что угодно. И, по моему мнению, вот это укоренение, вот эти «корни» важнее. Это всегда некое исследование места.

Дмитрий Михеев:

- Традиционно исторический факт в программе. Летом 1864 года - 156 лет назад - местная труппа актеров поставила четыре спектакля: «Зять со шпинатом и салатом», «Муж под башмаком», «Две капли воды», «Ворона в павлиньих перьях». По-видимому, это одно из первых упоминаний о самодеятельном театре в Екатеринодаре, которое также можно рассматривать как косвенное свидетельство наступления мирной жизни: 21 мая было объявлено об окончании Кавказской войны - отмечалось в «Известиях» ОЛИКО - Общества любителей изучения Кубанской области.

Нина Шилоносова:

- Проводя мостик между прошлым и настоящим - по репертуару этой самодеятельной труппы видно, что в первую очередь люди культуры пытались потрафить местной публике, дабы удовлетворить самые распространенные вкусы. А тут у нас все, понимаете ли, традиционное, патриархальное, Кубань, казаки. И вы тут - раз! - со своим современным искусством. Шо цэ такэ?

Елена Ищенко: - Да почему консервативно? Мне вообще не кажется, что Краснодар консервативный город. Возможно, тот образ, что создается на уровне региона с Казачьим хором, с Николаем Долудой, который стал всероссийским атаманом… Конечно, это формирует образ старой культуры, даже не старой, а консервативной. Не хочется говорить традиционной, потому что с традицией, возможно, это не так уже и связано. Потому что… Что такое традиция? Мы делали, например, концерт с музыкальным лейблом из Кабардино-Балкарии - Ored Recording из Нальчика, которые собирают то, как традиционная музыка сейчас развивается. И это традиция, и там она жива. И это, конечно, не Кубанский казачий хор.

Нина Шилоносова: - Кавказские Питеры Гэбриэлы?

Елена Ищенко: - Ну вот что-то такое, да. Делают народные инструменты, играют на них - вот это традиция. Там она жива. А Кубанский казачий хор, как мне видится, не традиция, а некая консервативная идеология, причем показная, экзотика Кубани.

Нина Шилоносова: - Здесь я могу согласиться и не согласиться одновременно. Потому что я прожила 10 лет в станице Каневской, приехав сюда с Урала. И вот станичникам и хуторянам хор очень близок, правда, у него новый извод пошел в последнее время - больше в православие, нежели в украинскую песню народную. Но тем не менее. Вот смотрите: Кубань - это край, вот буквально. То есть это фронтир - внешняя граница. Отчасти и этим определяется ее консервативность. И во всем мире Юг и Север отличаются. Что плохого, что край именно такой? Хорошо это или плохо? Или вы хотите это сломать? Мы и «красным поясом» были в свое время…

Дмитрий Михеев: - Или у вас вообще другой взгляд и другие мысли по этому поводу?

Елена Ищенко: - Я так не вижу. Я думала о Краснодаре как о части такого глобального Юга, как во всем мире есть это разделение на Север и Юг. Но, как мне кажется, оно у нас не очень работает, потому что Краснодар настолько самостоятелен! Если говорить о глобальном юге вообще, то это поставщик дешевых кадров. Но Краснодар нельзя назвать таковым поставщиком для Москвы или Питера...

Вопрос от слушателя радио «КП»:

- Насколько, Елена, вам было сложно адаптироваться к местной ментальности, я из Екатеринбурга приехал и вот для себя заметил, что местные люди более вальяжные, что ли, широко открытые, более размеренные, что присуще южным людям. А вы приехали из Москвы, где темп бешеный, насколько у вас прошла адаптация безболезненно?

Елена Ищенко: - Могу согласиться, да. (Смеется.) Но, наверное, эта южная черта обусловлена климатически - жарой.

Дмитрий Михеев: - Ну «утомленные солнцем».

Елена Ищенко: - Да. Здесь нужна сиеста - это 100 процентов. (Смеется.)

Дмитрий Михеев: - Вы сейчас темп не сбавили за три года?

Елена Ищенко: - На самом деле, я старалась еще в Москве сбавлять темп, потому что это ненормально так много работать. Нужно стремиться к тому, чтобы это было все более размеренно. На то, чтобы было больше времени хотя бы подумать, это очень важно.

Дмитрий Михеев: - В чем особенность Краснодара?

Елена Ищенко: - Климат, конечно, мне кажется - это главная черта.

Нина Шилоносова: - Ну и в Ростове-на-Дону тоже неплохо.

Елена Ищенко: - (Пауза.) …Очень сложно мне отвечать на такие вопросы. Вот проект «Рабочая группа», если возвращаться к нему, как я решила его сделать? Делала выставку «Между усталостью» на «Уральской биеннале» в Екатеринбурге. Какое-то время даже там жила. Я очень люблю Екатеринбург. И вот я летела обратно в Краснодар. И вот думала: «Есть «Уральское биеннале», потрясающий проект, связанный с локальной идентичностью - индустриальность Урала: огромное количество заводов, которые очень влияют на формирование региона, на каждого человека. Как они сейчас меняются, как это меняет культуру, и вот как это создает образ региона». И я думала о том, что может быть таким здесь - в Краснодаре. И решила сделать этот проект «Рабочая группа». Это действительно была рабочая группа, в которую входили художники. И где-то в течение полугода мы встречались несколько раз в месяц и обсуждали это. Нельзя сказать, что у нас сложился какой-то диалог. Это были скорее разрозненные мнения и спор...

Нина Шилоносова: - Я запомнила лекцию одного философа, которая называлась «Идентичность: между нагайкой и шаурмой». Я понимаю, что это хайповый заголовок, но тем не менее.

Елена Ищенко: - Мы так и не пришли к некоему единому мнению и чем дальше, тем сложнее выделять какие-то особенности.

Дмитрий Михеев:

- А что бы вы ответили той категории людей, которая говорит: «Вот зачем нужен центр современного искусства? Ну не было его и хорошо. Государственные галереи есть, частные салоны и музеи и т.д.» Что бы вы сказали таким критикам?

Елена Ищенко: - Ну не было кофеен, и что? Плохо, что ли, было? А сейчас они есть. Не было ресторанов. И что? Плохо дома, что ли, готовят? Ну и нормально. По-моему, нужно идти к разнообразию. Чем больше у нас мест, которые формируют какое-то пространство для развития мысли, для какой-то дискуссии, тем лучше.

Дмитрий Михеев: - Горожане интересуются современным искусством?

Елена Ищенко: - Кажется, да. Потому как в любом случае пусть этих людей не так много, но они есть, и мы видим, что наш центр современного искусства очень важен. И с некоторыми людьми мы начинаем общаться, делать какие-то совместные проекты. Мы также понимаем, что без нас им в городе жить было бы не так интересно.

Нина Шилоносова: - Ну все знают о проекте «Типография» по установке современных скульптур в городе. И за это мэрию сильно критиковали и критикуют до сих пор, и я так понимаю, что этот процесс будет продолжаться?

Елена Ищенко: - Да. Вот как раз в субботу у нас была встреча с мэром Краснодара Евгением Первышовым в «Типографии».

Дмитрий Михеев: - Как вы его туда затащили?

Елена Ищенко: - Он сам приехал. Мы никого к себе не затаскиваем.

Дмитрий Михеев: - Есть какое-то заявление для прессы по итогам встречи с мэром?

Нина Шилоносова: - Извини, перебью. Мне понравился заголовок, который был у наших коллег: «Современное искусство победило! - заявил Первышов». (Смеется.) Это меня очень позабавило, потому что - кого оно победило и так ли это на самом деле?

Дмитрий Михеев: - То есть во власти у вас тоже «все свои»?

Елена Ищенко: - (Смеется.) Непонятно, но нам, на самом деле, очень важно это сотрудничество, потому что когда власть сама инициирует этот разговор - это важно. И мы являемся независимой организацией, мы не получаем государственных бюджетов. Нам всегда важно подчеркивать, что этот проект реализуется по инициативе мэрии, но он реализуется на частные деньги.

Нина Шилоносова: - Лена сказала очень важную вещь, что государственных денег в проектах «Типографии» нет.

Елена Ищенко: - Только президентский грант у нас был.

Нина Шилоносова: - А вот коммунисты переживают, что вы тратите народные денежки. Так что за денежки у вас?

Елена Ищенко: - Деньги у нас частные. У нас есть круг патронов (меценатов – прим. ред.), которые делают ежемесячные пожертвования, и это основа нашей жизни. Плюс мы сдаем наше пространство в аренду под разные мероприятия, поэтому если вы хотите провести презентацию, лекцию, тренинг - звоните нам.

Нина Шилоносова: - Но, опять же, я знаю, что вы не всех подряд берете.

Елена Ищенко: - Да, потому что нам важна наша репутация. И чем дальше ваше событие от деятельности художественной, выставочной, тем скорее мы вас возьмем, потому что все выставки, все события, связанные с искусством, мы инициируем сами. И если к нам приходят и говорят: «Мы хотим сделать у вас выставку, арендуем пространство», мы, скорее всего, откажем, потому что нам важно делать выставки самим.

Вопрос от слушателя радио «КП»: - Мы с супругом увидели в Чистяковской роще скульптуру из металла, она нам очень понравилась и возник вопрос: можно ли ждать появления подобных объектов в Краснодаре и где?

Елена Ищенко: - Есть еще одна скульптура Виктора Линского в Вишняковском сквере «Столпы». Они, по-моему, прекрасно вписались в этот сквер. И есть еще работа Михаила Смаглюка в Юбилейном микрорайоне на набережной. Называется она «Точка». Если будет время - съездите и посмотрите. И в парке Краснодар есть несколько современных скульптур. Они были сделаны по инициативе Сергея Галицкого - сделаны группой Recycle.

Нина Шилоносова: - Которые выставляются по всему миру. И они вам вроде бы не очень близки. Хотя их выставка была и у вас тоже.

Елена Ищенко: - Ммм, я не могу так сказать. Мне просто самой больше нравятся проекты, которые нацелены на взаимодействие. Какие-то исследовательские проекты, проекты, которые вызывают диалог. А Recycle, скорее, работают с цифровым пространством, с тем, как технологии меняют наше тело, восприятие, поведение. Это, безусловно, очень актуально и очень интересно. Но просто мне, как кураторке, не очень близко с этим работать.

А что касается современных скульптур, то, да, итогом этой встречи с мэром было то, что мы возьмемся за второй раунд. Сейчас будем это все обсуждать. Мне бы хотелось, чтобы на этот раз конкурс был не только для местных, но как-то шире. Может быть, сохранить одно место для художника, который живет в Краснодаре, и, может, двух других авторов выбрать из России.

Нина Шилоносова: - Я вот удивилась, что у вас среди патронов Центра не только местный бизнес.

Елена Ищенко: - Да, у нас есть и московский, и нижегородский бизнес. (Смеется.)

Вопрос от слушателя радио «КП»:

- А почему бы не отреставрировать старые памятники в городе на общественных началах? Например, памятник Владимиру Ульянову в сквере по улице Рашпилевской и Октябрьской.

Елена Ищенко: - Я против того, чтобы сносить памятники Ленину. Мне кажется, они должны стоять, и дети должны знать, кто это. Мэр как раз рассказывал о том, как они отреставрировали один из памятников Ленину совместно с заводом Седина.

Нина Шилоносова: - Это было с масложиркомбинатом.

Елена Ищенко: - Да. И они сделали его общественным, так как он стоял на территории этого завода. Вынесли этот памятник в сквер на ул. Ленина и теперь это общественное достояние. Еще одна история была у группировки ЗИП, потому что на ул. Зиповской тоже было панно, посвященное Ленину, которое они отреставрировали и подарили вновь охранникам завода ЗИП, которые считали это панно своим символом.

Дмитрий Михеев:

- Елена, а какой современный памятник вас покорил, поразил, вдохновил? Не важно, где он находится.

Елена Ищенко:

- Вот вспомнила: в прошлом году была в Стамбуле и видела там памятник женщинам, погибшим и пострадавшим от насилия. Он представляет собой очень много пар туфель на стене здания. Выглядит очень впечатляюще. Рядом, разумеется, есть табличка, и когда ты ее читаешь, просто покрываешься весь мурашками. Мне кажется, таких памятников в России не хватает.

Нина Шилоносова:

- Вообще, Стамбул, да и вся Турция в этом отношении уникальны, при всей исламизации в последнее время, там очень много современного искусства и очень яркого. У нас в городе, до вашего приезда, была ситуация, благодаря которой мы прославились на всю страну. Было это еще при губернаторе Ткачеве, когда он пригласил Марата Гельмана повторить опыт Перми. И вот именно казаки - как подчеркивал атаман Долуда - «нереестровые», не дали открыться этой выставке. И попозже проект насаждения «совриска» сверху вообще свернулся. Это было безобразно по форме и, понятно, что протест был не спонтанный, но получается, что верный по сути. И буквально сразу после этого появляется проект «Типография» с ребятами из арт-группировки ЗИП и Николаем Морозом. И вот сейчас как? Казаки к вам не приходят? Коммунисты только в интернет-пространстве на вас «плюются»?

Елена Ищенко: - Я не знаю, приходят к нам казаки или нет, но я бы хотела, чтобы они приходили.

Нина Шилоносова: - Нет-нет, я имела в виду именно казаков с нагайками.

Елена Ищенко: - Нет, не приходят. Но мне кажется, здесь особенно важно то, что мы не используем бюджетные средства. И им тогда не за что бороться. Чью «честь» им тогда защищать? Но эта ситуация с Гельманом, по моему видению, доказывает, что насаждение - в принципе неверный путь, и что нужно поддерживать то, что возникает и развивается на месте. «Типография» - это то, что родилось здесь и с помощью тех, кто здесь живет. Поэтому это живет так долго.

Нина Шилоносова: - Еще один момент, на который я обратила внимание в одной из ваших публикаций - отмечена особенность Краснодара в том, что отсюда художники не уезжают в Москву и Питер. Они и здесь хорошо развиваются. Причем не только из «современного искусства».

Елена Ищенко: - Да, но, возможно, я немного уже поменяла свое мнение с тех пор. Потому как вижу, что многие художники уезжают. Но здесь все-таки есть вот эта среда, не только климатическая, но и та же «Типография» играет большую роль в том, что художники тут остаются. И тот же аукцион «Мост», который продает современное краснодарское искусство, и коллекционеры, которые его покупают, и бизнес, который поддерживает искусство здесь - это очень важно.