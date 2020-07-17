Пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря 17 июля 2020: побагровела дорога у хутора Новоукраинского под Крымском

Выехать из Краснодара пока можно, но только пока. Фото: Яндекс/карты

В пятницу, 17 июля, на дорогах Краснодарского края, ведущих к морю, началось привычное оживление. "КП" - Кубань" рассказывает, где по данным ЯндексКарт, наблюдается повышенная транспортная активность, а где пробки на трассе «Краснодар - Новороссийск» в сторону моря.

Итак, с утра, 17 июля, наблюдается привычная скученность автомобилей, правда, пока только на въезде в Краснодар через Кубань со стороны поселка Яблоновского. Несмотря на то что грузовой и общественный транспорт с аварийного моста давно уже развернули, пробки здесь не исчезли. К вечеру пятницы, ожидаемо, аналогичная дорожная ситуация возникнет уже на выезде.

Восточный обход Краснодара пока свободен. Но торопитесь выезжать из города к морю до обеда.

На трассе «Краснодар - Новороссийск» первый затор вас встретит только в Абинском районе. Традиционно стоит центр станицы Холмской, через которую проходит А146. Но умелые водители найдут, как объехать пробку по станичным тропам.

Однако готовьтесь, что таких остановок придется на этом пути сделать немало. Тяжелее всего пока на дороге в районе хутора Новоукраинский под Крымском.

На кольце перед Крымском - тоже красным-красно. При желании, в этом направлении можно воспользоваться альтернативным путем.

Самые пробочные места, как правило, в районе поселка Нижнебаканский и перед Верхнебаканским. Альтернативный вариант – уйти сразу от Крымска вправо на анапскую трассу. Идет она через станицу Варениковскую, Гостагаевскую, Натухаевскую, Раевскую. Доедете до поста ДПС рядом с поселком Верхнебаканским, а оттуда уже рукой подать до Новороссийска. Так, объезжая места заторов, потратите 1 час 41 минуту. Но накатаете на 43,5 километра больше.

Внутри города-героя движение тоже плотное. Но вам же к морю!

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