2020-07-17T13:10:17+03:00
Происшествия

С такой травмой обычно умирают: в Новороссийске спасли мужчину, сломавшего позвонок после прыжка с тарзанки

Врачи провели сложную операцию и поставили пациента на ноги
Галина КОПЫЛОВА
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Через несколько дней после операции молодой человек смог самостоятельно ходитьЧерез несколько дней после операции молодой человек смог самостоятельно ходитьФото: Олег ЗОЛОТО
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Мужчина на выходных с друзьями отдыхал на речке под Крымском. Недалеко от берега была привязана тарзанка, на которой все по очереди решили прокатиться. Молодой человек поставил себе задачу: раскачаться и булькнуться в воду на середину реки. Но, к сожалению, одна из попыток закончилась трагично — мужчина приземлился в мелководье и потерял сознание.

- Друзья травму не заметили и привезли мужчину домой. Потерю сознания приняли за глубокий сон. А когда он проснулся, не смог пошевелиться, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в медучреждении.

Молодой человек попал в больницу парализованным. У него был перелом четвертого шейного позвонка с нарушением проводимости по спинному мозгу. С такими травмами люди умирают или становятся инвалидами.

Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk

Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk

- Спинной мозг был сдавлен фрагментами разрушенного позвонка. Качество жизни больного снижалось с каждой минутой. Врачи решили провести экстренную операцию, - сообщили «КП» - Кубань» в больнице Новороссийска.

За дело взялись нейрохирурги Александр Деревцов и Алексеи Волынский. Они кропотливо боролись за жизнь пациента 2,5 часа. Медики удалили сломанный позвонок, который сдавливал спинной мозг, и вставили имплантат.

Труд врачей спас мужчине жизнь. Уже через несколько дней он смог самостоятельно ходить и двигать руками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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