Лагерю «Орленок» в Краснодарском крае разрешили принимать детей из других регионов страны

Сегодня, 17 июля, во Всероссийском детском центре "Орленок" ожидается массовый заезд. Около трех тысяч ребят приедут в Туапсинский район. В период пандемии коронавируса только этому лагерю разрешили принимать отдыхающих почти со всей страны.

- Нам предоставили такую возможность после положительного рассмотрения нашего обращения в Роспотребнадзор. Мы очень благодарны за оказанное нам доверие и осознаем высочайшую степень ответственности, которая ложится на весь коллектив Центра, - сообщил директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

По его словам, доставят детей в лагерь при соблюдении дополнительных мер безопасности. Созданы так называемые «зелёные коридоры» в аэропортах, отдельные вагоны в поездах и специальные автобусы.

В «Орлёнке» ребята будут жить только с теми, кто приехал с ними из одного региона. Кроме того, персонал лагеря распределит юных отдыхающих на занятия так, чтобы они не перемешивались между собой.

Будут соблюдены беспрецедентные меры безопасности. Фото: ВДЦ

К слову, кроме маленьких туристов из Краснодарского края на побережье Черного моря приедут дети из Москвы и Московской области, Ставропольского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также трех субъектов, входящих в Арктическую зону РФ: Мурманская и Архангельская области, Чукотский автономный округ.

Эта смена продлится 21 день, до 6 августа, и пройдет в беспрецедентных условиях ограничений.